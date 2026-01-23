Тайвань пообіцяв посилити санкційний контроль після заяв Зеленського

Очільник Тайваню заявив, що порушення міжнародних ембарго та правил контролю експорту є неприпустимими

Тайвань заявив про готовність посилити контроль за санкціями проти РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Лай Цінде.

Політик наголосив, що Тайвань «вже давно працює з глобальними партнерами, щоб рішуче підтримувати Україну через гуманітарну допомогу та скоординовані санкції».

«Ми вітаємо подальший обмін інформацією з президентом Зеленським для посилення боротьби з незаконним транзитом через треті країни та прихованим кінцевим використанням. Були молоді тайванці, які віддали своє життя, захищаючи свободу в Україні. Ми чітко заявляємо: будь-яка допомога агресору або порушення міжнародних ембарго та правил контролю експорту є неприпустимими», – написав він.

Цінде сподівається, що Україна передасть Тайваню будь-яку інформацію про порушення санкцій. «Ми готові посилити контроль за товарами, які проходять через треті країни, водночас приховуючи свій кінцевий пункт призначення, щоб запобігти їхньому потраплянню до Росії та захистити Україну», – пояснив політик.

Варто зазначити, що під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі український президент Володимир Зеленський розкритикував партнерів за недостатнім контролем за санкціями проти Росії. Глава держави наголосив, що РФ не зможе виробляти ракети без «критично важливих компонентів, що постачаються з Китаю, Європи, Сполучених Штатів та Тайваню».

До слова, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі закликав дати «потиличник кожному Віктору», який торгує інтересами Європи, натякаючи на угорського премʼєра Віктора Орбана. Глава уряду Угорщини не забарився із відповіддю, заявивши, що «кожен отримає те, на що заслуговує».