Як поділити ЗАЕС? Президент розказав, що відбувалося на переговорах в Абу-Дабі

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
Як поділити ЗАЕС? Президент розказав, що відбувалося на переговорах в Абу-Дабі
Володимир Зеленський заявив, що вважає Запорізьку АЕС одним із ключових елементів серед переліку територіальних питань під час переговорів
фото із відкритих джерел

Президент: «Спільного розуміння поки що так і не знайшли»

Під час чергового раунду переговорів в Абу-Дабі питання щодо Запорізької атомної станції не було вирішене. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

«Спільного розуміння поки що так і не знайшли щодо Запорізької атомної станції. Всі сторони усвідомлюють, що питання станції має вирішуватися разом з питаннями відновлення греблі, використання води і загалом екосистеми цієї території», – розповів Зеленський. 

Раніше президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання. За словами глави держави, ситуація навколо ЗАЕС, як і статус окупованого сходу, – це ключові виклики, які досі залишаються непогодженими на рівні делегацій.

Зазначимо, Росія працює над приєднанням Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) до своєї енергомережі і близька до її перезапуску. Про це повідомив Інститут вивчення війни у черговому звіті.

Як відомо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило досягнення згоди між Україною та Росією щодо локального припинення вогню для проведення ремонтних робіт на лінії електропередач, яка живить Запорізьку атомну електростанцію.

Варто зазначити, що у 12 пункті мирної угоди про завершення війни йдеться про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ. 

Теги: переговори Запорізька АЕС Володимир Зеленський

