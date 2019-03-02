Поліція з’ясовує, хто погрожував членам сім’ї одного з кандидатів у президенти
-
Розсилка
Загалом від початку виборчого процесу поліція зареєструвала 2216 заяв та повідомленьНаціональна поліція розслідує кримінальну справу за фактом погроз життю членам сім’ї одного з кандидатів у президенти.
Про це зазначив генпрокурор Юрій Луценко.
«Є погрози життю членам сім’ї одного з кандидатів у президенти. Справу розслідує Нацполіція»,- сказавши він.
При цьому генпрокурор відмовився назвати кандидата, членам сім’ї якого погрожують.
Як повідомлялося, 31 грудня 2018 в Україні стартувала кампанія з чергових виборів президента, призначених на 31 березня 2019 року. ЦВК 8 лютого завершила процес реєстрації кандидатів на посаду глави держави – всього зареєстровано 44 кандидата.
На сьогоднішній день є 56 кримінальних проваджень на всю територію України за втручання у вибори.
Наразі найбільше правопорушень припадає на Київську, Дніпропетровську області та Київ.
Читайте також:
- Глава ЦВК Тетяна Сліпачук: Вже 25 тисяч виборців подали заяви про зміну місця голосування
- Календар виборів президента
- Детальніше про президентські вибори читайте тут