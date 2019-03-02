Поліція з’ясовує, хто погрожував членам сім’ї одного з кандидатів у президенти



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Загалом від початку виборчого процесу поліція зареєструвала 2216 заяв та повідомлень

Національна поліція розслідує кримінальну справу за фактом погроз життю членам сім’ї одного з кандидатів у президенти.

Про це зазначив генпрокурор Юрій Луценко.

«Є погрози життю членам сім’ї одного з кандидатів у президенти. Справу розслідує Нацполіція»,- сказавши він.

При цьому генпрокурор відмовився назвати кандидата, членам сім’ї якого погрожують.

Як повідомлялося, 31 грудня 2018 в Україні стартувала кампанія з чергових виборів президента, призначених на 31 березня 2019 року. ЦВК 8 лютого завершила процес реєстрації кандидатів на посаду глави держави – всього зареєстровано 44 кандидата.

На сьогоднішній день є 56 кримінальних проваджень на всю територію України за втручання у вибори.

Наразі найбільше правопорушень припадає на Київську, Дніпропетровську області та Київ.

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