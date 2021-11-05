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    Помер екснардеп-комуніст

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    Георгій&nbsp;Крючков був народним депутатом України&nbsp;ІІІ та ІV скликань - Помер екснардеп-комуніст
    Георгій Крючков був народним депутатом України ІІІ та ІV скликань
    фото: golos.ua

    Політик помер від тяжкої хвороби

    У четвер, 4 листопада, на 93-му році життя, помер колишній народний депутат України Георгій Крючков. Про це повідомила у Facebook нардепка VII скликання Ірина Спіріна.

    «Світла пам'ять дорогому старшому товаришу! Назавжди ви залишитеся в моєму серці, дякую за все, низький уклін», – написала вона.

    Смерть Крючкова підтвердили в Компартії України, у якій він був членом президії центрального комітету. За інформацією партії, політик помер від тяжкої хвороби.

    «Людина честі та гідності, партійний ватажок, гуманіст і філософ, він заслужив авторитет та повагу Комуністичної партії та трудового радянського народу, про що свідчать державні та партійні нагороди», – заявили комуністи.

    Крючков у 1951–1955 роках працював в управлінні міністерства юстиції УРСР при Запорізькому облвиконкомі. Обіймав різні посади в місцевих структурах Компартії України.

    Був народним депутатом України ІІІ та ІV скликань від Комуністичної партії України.

    З липня 1998 року до лютого 2000-го та з червня 2002-го до квітня 2006-го Крючков обіймав посаду голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

    До слова, у Бельгії загинула молода оперна співачка з України.

    Теги: депутат партії політика смерть хвороби
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    Помер екснардеп-комуніст