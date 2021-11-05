Помер екснардеп-комуніст

Крючков був народним депутатом України ІІІ та ІV скликань

Георгій Крючков був народним депутатом України ІІІ та ІV скликань

Політик помер від тяжкої хвороби

У четвер, 4 листопада, на 93-му році життя, помер колишній народний депутат України Георгій Крючков. Про це повідомила у Facebook нардепка VII скликання Ірина Спіріна.

«Світла пам'ять дорогому старшому товаришу! Назавжди ви залишитеся в моєму серці, дякую за все, низький уклін», – написала вона.

Смерть Крючкова підтвердили в Компартії України, у якій він був членом президії центрального комітету. За інформацією партії, політик помер від тяжкої хвороби.

«Людина честі та гідності, партійний ватажок, гуманіст і філософ, він заслужив авторитет та повагу Комуністичної партії та трудового радянського народу, про що свідчать державні та партійні нагороди», – заявили комуністи.

Крючков у 1951–1955 роках працював в управлінні міністерства юстиції УРСР при Запорізькому облвиконкомі. Обіймав різні посади в місцевих структурах Компартії України.

Був народним депутатом України ІІІ та ІV скликань від Комуністичної партії України.

З липня 1998 року до лютого 2000-го та з червня 2002-го до квітня 2006-го Крючков обіймав посаду голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

До слова, у Бельгії загинула молода оперна співачка з України.