  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Німеччині знайшли мертвим російського дипломата

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За попередньою версією, дипломат випав із вікна - У Німеччині знайшли мертвим російського дипломата
    За попередньою версією, дипломат випав із вікна
    фото spiegel.de

    Тіло секретаря російської дипмісії виявили на тротуарі перед будинком посольства у Берліні

    Російського дипломата знайшли мертвим у Німеччині. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

    Зазначається, що тіло секретаря посольства російської дипмісії виявили на тротуарі перед будинком посольства у Берліні. За попередньою версією, дипломат випав із вікна.

    Спроби викликаних рятувальників реанімувати дипломата не увінчалися успіхом.

    «35-річний чоловік був акредитований як другий секретар посольства в Берліні з літа 2019 року. Однак німецькі органи безпеки бачили в ньому переодягненого співробітника російської внутрішньої спецслужби ФСБ», – йдеться у повідомленні видання.

    У редакції уточнили, що після виявлення чоловіка посольство не дало згоди на розтин тіла через дипломатичний імунітет. У самому дипломатичному представництві Росії інцидент назвали трагічною подією.

    Більше жодних подробиць інциденту не повідомляється.

    Нагадаємо, одеський активіст Дем’ян Ганул привітав російських дипломатів з Днем народної єдності РФ, принісши до Генерального консульства РФ домовину.

    До слова, посольство Росії у Празі облили «кров’ю».

    Теги: Росія Німеччина ФСБ смерть посольство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Німеччині знайшли мертвим російського дипломата