У Німеччині знайшли мертвим російського дипломата

Тіло секретаря російської дипмісії виявили на тротуарі перед будинком посольства у Берліні

Російського дипломата знайшли мертвим у Німеччині. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Зазначається, що тіло секретаря посольства російської дипмісії виявили на тротуарі перед будинком посольства у Берліні. За попередньою версією, дипломат випав із вікна.

Спроби викликаних рятувальників реанімувати дипломата не увінчалися успіхом.

«35-річний чоловік був акредитований як другий секретар посольства в Берліні з літа 2019 року. Однак німецькі органи безпеки бачили в ньому переодягненого співробітника російської внутрішньої спецслужби ФСБ», – йдеться у повідомленні видання.

У редакції уточнили, що після виявлення чоловіка посольство не дало згоди на розтин тіла через дипломатичний імунітет. У самому дипломатичному представництві Росії інцидент назвали трагічною подією.

Більше жодних подробиць інциденту не повідомляється.

Нагадаємо, одеський активіст Дем’ян Ганул привітав російських дипломатів з Днем народної єдності РФ, принісши до Генерального консульства РФ домовину.

До слова, посольство Росії у Празі облили «кров’ю».