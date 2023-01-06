Росіяни двічі вдарили ракетами по Краматорську, є влучання
Загарбники влучили у приватний житловий будинок
Російські окупанти вдень 6 січня двічі завдали ракетних ударів по Краматорську у Донецькій області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
Тимошенко написав, що загарбники влучили у приватний житловий будинок.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
На місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо, вдень 3 січня російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Під час удару постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, яка працювала на місці.
Раніше повідомляли, що російські окупанти вночі 3 січня атакували Краматорськ. Внаслідок атаки в одному з приватних секторів відбулися аварійні відключення електропостачання.
Зазначимо, що в ефір французького телебачення потрапили моторошні кадри ворожої атаки на Краматорськ. Приліт потрапив в етер французького телеканалу, коли журналіст Поль Гасньє вів трансляцію з околиць Краматорська. Проте точної інформації проте, куди саме було влучання наразі невідомо.
Також внаслідок обстрілу Донеччини на льодовій арені «Альтаїр» спалахнула пожежа.
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