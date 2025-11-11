У Бельгії з’явилася ультраправа партія, названа на честь Трампа

Партія є політичним продовженням Chez Nous, яка зараз офіційно розпущена

У Бельгії створено нову ультраправу франкомовну партію TRUMP на честь президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на bruzz.

Засновником і головою партії є Сальваторе Нікотра, колишній голова бельгійського Національного фронту, пізніше Agir. До складу керівного комітету входить, зокрема, Емануеле Лікарі, який балотувався від партії Vlaams Belang у місті Брюссель, але був відсторонений цією партією після того, як відкрито прославляв фашизм.

Партія є політичним продовженням Chez Nous, яка зараз офіційно розпущена. Ця ультраправа партія з'явилася під час федеральних виборів у червні 2024 року, але не подолала виборчий бар'єр. Ця нова ініціатива називається Trump: Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes. «Дональд Трамп є символом популізму. Він одразу показує, за що ми виступаємо», – каже Нікотра.

Партія хоче виступити на федеральних і європейських виборах у 2029 році. Брюссель також є одним із можливих варіантів, де партія прагне отримати місця як у брюссельському парламенті, так і в муніципалітетах.

Партія була представлена пресі 7 листопада. Офіційна інавгурація відбудеться 30 листопада.

До слова, у Бельгії правоохоронці запобігли спробі теракту, спрямованого проти прем’єр-міністра країни Барта Де Вевера.