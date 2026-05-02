Ротація піхоти на передовій: комбат пояснив, у чому складність таких операцій

Перо Кузик також прокоментував ситуацію, яка склалася з бійцями 14 ОМБР

Заведення і вивід піхотинців з передових позицій – це складна операція, яка потребує нормального матеріально-технічного забезпечення, прикриття та підготовки. Як інформує «Главком», про це в ефірі «Київ24» сказав командир батальйону «Свобода» бригади наступу «Рубіж» Нацгвардії Петро Кузик, коментуючи ротації з «нуля».

Комбат зазначив, що проблема не в окремих випадках недопостачання, а в системній складності роботи піхоти на передовій.

Коментуючи ситуацію, яка склалася з військовими 14 ОМБР, Кузик висловив думку, що реагувати на такі речі треба не після розголосу, а заздалегідь. Він зазначив, що треба вміти передбачати проблеми, а не лише гасити скандали.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передовій. Сирський зазначив, що командири мають забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до двох місяців із подальшою обов’язковою заміною, яку слід провести не пізніше ніж за місяць. За його словами, ротації військових повинні плануватися завчасно з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів.

Нещодавно стало відомо, що бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які боронять Україну на Куп’янському напрямку, опинились у критичній ситуації через тривалу відсутність постачання їжі та води. Фото виснажених, схудлих до кісток військових шокували мережу.

Через приховування реального стану справ та проблеми із забезпеченням бійців їжею, у 14-й окремій механізованій бригаді та 10-му армійському корпусі змінили командування. На позицію військовослужбовців 14 ОМБр доставили вантаж із продовольством.