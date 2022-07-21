Порошенко обговорив із послом США підтримку ЗСУ та продовження демократичних реформ

Петро Порошенко та Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк

Петро Порошенко та Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк

П’ятий президент вражений відданістю пані Брінк максимально допомагати Україні

Петро Порошенко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк. Про це він повідомив у Facebook.

«Чудова бесіда з новим послом Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. Професійна, вдумлива, насичена та стратегічна. Такою, якою вона і має бути між справжніми друзями і союзниками», – пише Порошенко.

«Привітав Бріджит Брінк в Україні, а надто у складі великої команди тих, хто вболіває і щоденно бореться за нашу державу та протистоїть неспровокованому широкомасштабному вторгненню Росії», – зазначає п’ятий президент.

«Битва України – більша за Україну. Вона про весь колективний Західний світ та демократію» фото: Європейська солідарність

«Мені імпонує, і тому я повністю поділяю підхід пані посла про те, що демократична, суверенна та незалежна Україна належить до інтересів Сполучених Штатів. Разом ми точно і вистоїмо, і неодмінно переможемо», – переконаний Порошенко.

«Багато говорили про допомогу українській армії. Розповів про те, що зі свого боку робимо ми в партії «Європейська Солідарність»: від бронемашин до вантажівок для фронту, від радіообладнання до дронів, які так необхідні нашим бійцям, і багато чого іншого», – зазначає лідер партії.

«Приємно, що говорили ми «однією мовою». Битва України – більша за Україну. Вона про весь колективний Західний світ та демократію, яка має перемогти. Вражений відданістю пані Брінк максимально допомагати Україні не лише у відсічі російському агресору, але й у зміцненні внутрішньої єдності та продовженні демократичних реформ, боротьбі з корупцією, забезпеченні верховенства права, свободи ЗМІ», – повідомив п’ятий президент.

«Багато говорили про допомогу українській армії» фото: Європейська солідарність

«Багато про що встигли поговорити. Зафіксували схожість оцінок і підходів. Домовились про подальшу співпрацю і комунікацію в інтересах зміцнення двостороннього діалогу та потужної підтримки України з боку Вашингтону», – резюмує Порошенко.

Нагадаємо, у співпраці з волонтерами ГО «Справа Громад» та ГО «Res_Publika. Брати По Зброї» Фонд Порошенка купує техніку для ЗСУ, яка вкрай потрібна на передовій – це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.

Нещодавно з Естонії до України відправили також 350 безпілотників Autel, куплених спільно волонтерами та Фондом Порошенка для української армії.

Як відомо, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану волонтерами суму. «Для того, щоб допомогти українським Збройним силам спільно – ми і ви – робимо цей важливий крок», – говорить Петро Порошенко.

ГО «Справа Громад» оголосила збір коштів на бронемашини, який триває на платформі організації.