Дональд Туск назвав найбільшу помилку Меркель

Туск зазначив, що Меркель виявилася безпорадною перед лобістською силою німецьких підприємців

Лідер польської партії «Громадянська платформа» Дональд Туск заявив, що рішення збудувати газопровід «Північний потік – 2» було найбільшою помилкою канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це Туск заявив на конференції, присвяченій розвитку Європейського Союзу. Його слова наводить видання Polsat news.

«З погляду інтересів Євросоюзу «Північний потік – 2» – поганий проєкт», – заявив Туск.

Політик додав, що Меркель виявилася безпорадною перед лобістською силою німецьких підприємців.

За словами Туска, про це вона сказала йому особисто.

Нагадаємо, 16 листопада німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік – 2». Для її відновлення необхідне створення компанії-оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.

Також стало відомо, що німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку – 2».

Раніше Велика Британія закликала Європу не допустити запуску «Північного потоку – 2».

До слова, Німеччина переконує США не вводити санкцій проти «Північного потоку – 2».

Як повідомлялося, США запровадили санкції проти «Північного потоку – 2». Росія відповіла. Згодом стало відомо, що США і надалі будуть вводити санкції проти «Північного потоку – 2».

Також оприлюднили інформацію, що «Північний потік – 2» може запрацювати без сертифікації.

Нагадаємо, «Північний потік – 2» посилить залежність ЄС від Росії – прем'єр Польщі.

Раніше депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США.

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