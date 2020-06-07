Порошенко привітав Сімферополь з Днем міста



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«Сімферополь, або Акмесджіт вже понад шість років переживає російську окупацію», - Порошенко

«Перше античне скіфське поселення на території сучасного Сімферополя виникло ще у ІІІ столітті до н. е. Тож як би того не прагнула царська, радянська, а нині і російська пропаганда, Сімферополь, це більше ніж 236» – п’ятий президент

П’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко привітав жителів Сімферополя з Днем міста.

У себе в Facebook Порошенко зазначив, що попри те, що день народження Сімферополя святкують протягом останніх 236 років, справжня історія набагато глибша.

«Перше античне скіфське поселення на території сучасного Сімферополя виникло ще у ІІІ столітті до н. е. Тож як би того не прагнула царська, радянська, а нині і російська пропаганда, Сімферополь – це більше ніж 236. До 1784 року, до вторгнення Російської імперії місто носило прекрасне кримськотатарське ім’я Акмесджіт. Тоді, як і зараз, російські загарбники хотіли стерти з пам’яті людей славну історію Білої Мечеті. Але я точно знаю – їм це зробити не вдасться!», – написав Порошенко.

Він опублікував відео подій 26 лютого 2014 року, коли громада Сімферополя виступила проти захопленої окупантами Верховної Ради Криму. «Понад 10 тисяч кримських татар і кримчан інших національностей тоді прийшли під будівлю кримського парламенту. Вони заявили, що Крим – це Україна, та не дали Москві показати бажану для них картинку совкової одностайності, ніби Крим добровільно попросився до Росії. Ні, не просився», – наголосив п’ятий президент.

На момент його приїзду до Сімферополя (28 лютого) Верховна Рада Криму уже не працювала. «Вона була оточена так званими «зеленими чоловічками» – військовими РФ і ланцюгом осіб в камуфляжі, які називали себе кримською самообороною. Вони координувались офіцерами спецслужб РФ. Я бачив їх на власні очі. Згадуючи цей день, я пишаюся поведінкою кримчан, які в умовах російського вторгнення підходили і чітко висловлювали мені свою підтримку», – розповів він.

Сімферополь, або Акмесджіт вже понад шість років переживає російську окупацію, нагадав Порошенко.

«Незважаючи на те, що питання звільнення Криму зникло з порядку денного нинішньої влади, ми не дамо забути про кримчан. Ми вас любимо, ми про вас пам’ятаємо, ми боремося за об’єднання нашої великої української родини», – підкреслив п’ятий президент.

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