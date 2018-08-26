Порошенко – українцям на окупованому Донбасі: Вірте, український прапор повернеться



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Петро Порошенко (в центрі)

Президент в Авдіївці: Ми повернемо окуповані землі України

Президент Петро Порошенко переконаний у поверненні до України її окупованих земель. Відповідну заяву він зробив, перебуваючи в Авдіївці Донецької області.

«Ми повернемо окуповані землі України…Я хотів би скористатися цією можливістю для того, щоб з Авдіївки зараз звернутися до українців, які зараз перебувають під російською окупацією на окупованій території Донбасу: Вірте, український прапор, український герб, влада української держави точно повернуться. Повернуться на кожен клаптик української землі», - наводить його слова Банкова.

Він наголосив, що зміни крок за кроком, день за днем відбуваються на Донбасі і ці зміни мають бачити на окупованих територіях. «Нехай подивляться на Авдіївський коксохім, який нарешті вийшов на довоєнні потужності», - сказав президент, нагадавши, що у січні 2017 року думали як врятувати це підприємство.

«Що ми бачимо зараз? Авдіївський коксохім набирає нових людей: інженерно-технічних працівників, робітників. Створюються робочі місця на українському виробництві», - констатував Петро Порошенко.

«А подивіться, що відбувається за лінією зіткнення: тотальне безробіття; середня заробітна плата шахтаря 12 тис. рублів – це біля 5 тис. грн.; шахти закриті; безпека на нульовому ріні… Рівень життя дає можливість чітко розібратися про відповідальність тих, хто повівся на манівці і дешеві обіцянки російських окупантів», - також додав глава держави. За його словами, тому принциповим є те, щоб вони побачили як на звільненому Донбасі відбудовується держава.

Президент підкреслив, що за його доручення відбувається дорожнє будівництво та відновлення зруйнованих автошляхів. Він також розповів про ініціативу щодо участі країн Євросоюзу у відбудові конкретних населених пунктів на Сході України.

«Це є гарний символ, як ми піклуємось про звичайного українця, який прийняв надзвичайне рішення – він не поїхав з Донбасу. Більше того, вони зараз повертаються на Донбас. Випускники вищих навчальних закладів шукають і знаходять роботу на Донбасі», - додав Президент.

Він особливо наголосив, що за ці символи мирного життя ми маємо бути вдячні Збройним силам України, які є гарантом суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави.

Раніше сьогодні Порошенко прибув до прифронтової Авдіївки. До цього українські посли, які прибули до Києва на ХІІІ Нараду керівників закордонних дипломатичних представництв, у неділю, 26 серпня, вилетіли на Донбас.