Посилення ППО на півночі України. Зеленський дав доручення Міністерству оборони

Наталія Порощук
Президент: Загрози, які були з перших днів повномасштабної війни, не зменшуються і зараз
фото: скриншот з відео
Президент: Обговорили захист від потенційних російських загроз на Чернігівсько-Київському напрямку

Сьогодні, 21 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що мав хорошу зустріч із керівниками громад Київщини та Чернігівщини. Він подякував їм за роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Обговорили захист від потенційних російських загроз на Чернігівсько-Київському напрямку та зміцнення ППО й захисту від дронів на півночі України. Міністерство оборони має відповідне завдання», – наголосив президент.

За словами глави держави, загрози, які були з перших днів повномасштабної війни, не зменшуються і зараз. «Усі прекрасно розуміють, що Україна не може допустити навіть відсотка повторення таких ризиків для наших людей, які були тоді, у лютому 22-го. Виконання планів стійкості, посилення оборони Чернігівсько-Київського напрямку, посилення фортифікаційних споруд на напрямку, кількість і підготовка особового складу – всі ці наші сигнали зменшують шанс повторної ескалації», – підкреслив він.

«Окремо говорили про ремонт місцевих доріг. Логістика дуже важлива, і необхідно якнайшвидше виконати всі роботи. Є завдання в наших урядовців і щодо більшої підтримки колективу ЧАЕС. Міністр фінансів України пообіцяв, що вже в червні будуть рішення щодо питання про зарплати. Дякую кожній громаді за активність. Будемо продовжувати цей формат взаємодії з громадами та оперативного вирішення питань», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Славутич та обговорив з керівниками громад оборону Київщини і Чернігівщини. «Сьогодні у Славутичі, північ нашої держави. Я спілкувався сьогодні тут із керівниками громад північних регіонів – Київської та Чернігівської областей. Дуже важливо підтримати наших людей тут, посилити захист. Саме цим і займаємось», – сказав він.

