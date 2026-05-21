Українську вишиванку подано до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО

glavcom.ua
Наталія Порощук
День вишиванки щороку відзначають у третій четвер травня
фото: Tetyana Berezhna/Facebook
Бережна: Україна зробила історичний крок для збереження та міжнародного визнання нашої культури

Україна подала вишиванку до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку культури України Тетяну Бережну.

«Україна зробила історичний крок для збереження та міжнародного визнання нашої культури. Ми подали українську вишиванку до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Вишиті сорочки – один із найсильніших символів української ідентичності. Вона об’єднує покоління, регіони та мільйони українців у всьому світі. У кожному орнаменті – століття української історії, традицій і культурної тяглості», – наголосила Бережна.

Нагадаємо, День вишиванки, який щороку відзначають у третій четвер травня, пропонується офіційно визнати державним святом. Із такою ініціативою виступила громадська організація «Захист Держави», яка зараз у всіх областях України збирає підписи під відповідним зверненням до Верховної Ради. До цієї акції разом із багатьма українцями долучаються військові, ветерани та ветеранки, волонтери, культурні діячі, регіональні лідери, місцеві блогери.   

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вже привітали українців з Днем вишиванки. У святковому зверненні Зеленські розповіли про цінність вишиванки для українського народу.  

Сьогодні у Києві до свята традиційно переодягнули у вишиванки різних регіонів України знамениті бронзові скульптури малюків-засновників міста на Поштовій площі, а комунальники прикрасили столичні парки унікальними клумбами у формі патріотичних орнаментів.

До слова, у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» заслужена майстриня народної творчості, керівниця Всеукраїнського центру вишивки і килимарства Надія Вакуленко розповіла, що решетилівську сорочку «білим по білому» мають всі президенти України, її носив Хрущов, її дарували королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ та мегазірці кіно Софі Лорен. Також майстриня розповіла, чому гетьман Павло Полуботок носив «неканонічну» сорочку і, звичайно ж, якою має бути «правдива» решетилівська сорочка та скільки вона коштує.

