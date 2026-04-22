США витратили половину запасів ракет до Patriot через війну з Іраном – CNN

Ростислав Вонс
За останні сім тижнів війни на Близькому Сході американські збройні сили витратили щонайменше 45% своїх запасів високоточних ракет
Згідно з оцінками, для поповнення запасів Вашингтону знадобиться від трьох до п’яти років

Через військову операцію проти Ірану Сполучені Штати витратили щонайменше 45% запасів високоточних ударних ракет і 50% ракет-перехоплювачів ППО Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Згідно з новим аналізом Центру стратегічних та міжнародних досліджень та з інших джерел відомо про такі втрати армії США:

  • 45% арсеналів високоточних ударних ракет;
  • 50% арсеналів ракет THAAD, призначених для перехоплення балістичних ракет;
  • майже 50% арсеналів ракет-перехоплювачів Patriot;
  • 30% арсеналів ракет Tomahawk;
  • понад 20% арсеналів далекобійних ракет класу «повітря-земля» ;
  • 20% ракет SM-3 та SM-6.

Аналітики вважають, що для поповнення запасів Сполученим Штатам знадобиться 4–5 років. Водночас в офіційному коментарі для CNN речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що Штати мають усе необхідне «для виконання вказівок у час і в місці, обраному президентом».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про відтермінування можливого удару по Ірану та продовження режиму припинення вогню. Трамп повідомив, що США погодилися тимчасово утриматися від атаки, щоб дати Ірану час сформувати єдину позицію для переговорів.

Тим часом в Ірані жорстко відреагували на заяву Трампа про продовження перемир’я. Радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді заявив, що таке рішення виглядає підозріло і не має сенсу.

Крім того, за словами Трампа, Сполучені Штати не розблоковуватимуть Ормузьку протоку, адже без цієї блокади досягти угоди з Іраном буде неможливо.

До слова, Велика Британія та Франція ініціювали створення багатонаціональної коаліції для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, яка фактично залишається закритою вже майже два місяці.

