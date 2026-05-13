Масована атака на Україну. Зеленський попередив про ракетну загрозу

За словами президента, від початку доби росіяни запустили по Україні щонайменше 800 російських дронів

Глава держави закликав українців звертати увагу на повітряну тривогу

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку російських безпілотників. За його словами, не виключено, що окупанти можуть запустити ракети по Україні після усіх хвиль дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли Президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай – з візитом, від якого багато очікують. У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла – намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури», – зазначив він.

За словами глави держави, увесь день російські війська запускають хвилі «шахедів», зокрема цілеспрямовано до областей, які найближче до кордонів країн НАТО. «Станом на зараз відомо про десятки поранених, і серед них є діти. На жаль, шестеро людей загинуло. Мої співчуття рідним і близьким. Від початку доби було вже щонайменше 800 російських дронів, і атака продовжується, у повітряний простір нашої країни залітають ще дрони», – каже президент.

Зеленський повідомив, що за даними розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України. Мета Росії – перенавантажити українську ППО.

«Важливо, щоб світ про це не мовчав. Важливо, щоб справжні російські наміри були очевидні для лідерів та країн. Важливо реально тиснути на російського агресора, щоб цей терор припинився. Зараз усі служби залучені, щоб ліквідовувати наслідки влучань. Будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу», – підсумував очільник України.

Нагадаємо, у середу, 13 травня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия та Хмельницький.

До слова, під час чергової ворожої атаки уламки дрона впали на відкриту територію Оболонського району Києва.

Як повідомляло Головне управління розвідки, Росія розпочала масований комбінований повітряний удар по критичній інфраструктурі України, який може тривати тривалий час.

За даними розвідки, агресор діє в кілька хвиль. У першій Росія залучила значну кількість ударних безпілотників – їхнє завдання полягає у перевантаженні системи протиповітряної оборони та ураженні цивільних об'єктів.

Надалі ворог планує застосувати крилаті ракети повітряного та морського базування, а також балістичні ракети. Головними цілями Москви є об'єкти критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення великих міст.