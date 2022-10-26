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Посол: половина українських громадян, яка евакуювалась до Ізраїлю, вже виїхала звідти

Альона Боженко
glavcom.ua
Посол: половина українських громадян, яка евакуювалась до Ізраїлю, вже виїхала звідти
Українські біженці, які шукали притулку в Ізраїлі, вже виїхали з країни
фото ілюстративне

Корнійчук: У порівнянні з будь-якою європейською країною Ізраїль є дуже дорогим

Більшість українців, які після повномасштабного вторгнення виїхали до Ізраїлю, вже покинули країну. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в інтерв'ю «Главкому».

За словами посла, українці виїхали з Ізраїлю, через те що не отримують там жодних виплат та пільг. А от «у порівнянні з будь-якою європейською країною Ізраїль є дуже дорогим». І навіть після рішення Верховного суду скасувати обмеження на в’їзд для українців потік наших громадян до Ізраїлю не збільшився.

«Це те, що я й намагався довести раніше, а мені не вірили. За статистикою половина громадян України, яка в’їхала до Ізраїлю, вже повернулася до Європи. Вони ж не отримують жодної допомоги, окрім людей похилого віку, що можуть розраховувати на державне страхування. І у порівнянні з будь-якою європейською країною Ізраїль є дуже дорогим», – повідомив посол.

Також за словами Корнійчука, близько 35 тисяч українців, які не мають права на паспорт, наразі і досі перебувають в Ізраїлі.

«Є певні категорії наших громадян, яким конче треба було в’їхати, – наприклад, члени сімей легальних працівників, а їм було заборонено в’їзд: дружинам і дітям, родичам другого рівня, які не мають права на паспорт, але є двоюрідними братами, сестрами, племінниками, яких ізраїльтяни хотіли забрати на утримання, близькі друзі, яким хотіли надати притулок… Зараз близько 35 тисяч українців, які не мають права на паспорт, перебувають в Ізраїлі. Але ж правда ще й в тому, що десь така ж кількість вже виїхала звідси», – зауважив посол.

Варто зауважити, що Корнійчук пояснив, чому Ізраїль такий скупий на допомогу Україні зброєю. За його словами позиція Кнесету частково пояснюється особливостями місцевого менталітету і ставленням до власної безпеки.

Нагадаємо, раніше український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук дорікнув ізраїльтянам за те, що вони більше хвилюються за єврейську діаспору у Росії, ніж про євреїв в Україні, де наразі тривають бойові дії.

Читайте також інтерв'ю: Посол Євген Корнійчук: Ми вже можемо ізраїльтян навчати, як збивати іранські дрони
Теги: Ізраїль паспорт посол українці страхування

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