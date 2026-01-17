Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Помер колишній митрополит Кримський Лазар, який молився про перемогу російських військових

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Помер колишній митрополит Кримський Лазар, який молився про перемогу російських військових
У 2022 році РНБО України наклала на Швеця санкції за підтримку дій та політики РФ
фото з відкритих джерел

У грудні 2022 року указом Володимира Зеленського Швеця позбавили громадянства України

Помер колишній митрополит Сімферопольський та Кримський, глава Кримської митрополії у 1992-2023 роках Лазар (світське ім’я – Ростислав Швець). Як інформує «Главком», про це пише телеграм-канал «Кримський вітер».

Митрополит Лазар з 2014 року підтримував збройну агресію Росії проти України та окупацію її територій. Сприяв встановленню російської влади в Криму, використовував своє становище для здійснення пропагандистської роботи серед вірян, а також підтримуючи збройні сили РФ. Також він використовував російську пропагандистську риторику, зокрема, про «русский мир».

Помер колишній митрополит Кримський Лазар, який молився про перемогу російських військових фото 1

Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну молився про перемогу російських військових, збирав кошти на їхню підтримку.

У грудні 2022 року указом Володимира Зеленського Швеця позбавили громадянства України, а також запровадили проти нього санкції РНБО.

Помер колишній митрополит Кримський Лазар, який молився про перемогу російських військових фото 2

Ростислав Швець народився 22 квітня 1939 року в селі Комарин Кременецького району Тернопільської області. 1957 року вступив до Мінської духовної семінарії.

Із 1958 по 1961 рік проходив службу в радянській армії.

У 1964 році закінчив Одеську духовну семінарію. У 1968 році – Ленінградську духовну академію. Отримав ступінь кандидата богословських наук.

Із 1968 по 1971 рік навчався в аспірантурі при Московській духовній академії, працював референтом відділу зовнішніх церковних зносин РПЦ.

У 1980 році прийняв чернечий постриг. 7 квітня 1980 року возведений у сан архімандрита.

У 1980 році призначений єпископом Аргентинським і Південноамериканським, патріаршим екзархом Центральної і Південної Америки.

У 1985 році повернувся до України, був возведений у сан архієпископа і призначений керуючим Івано-Франківської єпархією РПЦ.

У 1989 році призначений архієпископом Тернопільським і Кременецьким; у 1991 – Одеським та Ізмаїльським, згодом того ж року – Одеським і Херсонським, а в 1992 – архієпископом Сімферопольським і Кримським.

У 2000 році возведений у сан митрополита.

Був ректором Таврійської духовної семінарії.

У 2012 році був  призначений постійним членом Священного синоду УПЦ Московського патріархату.

Із 2014 року активно співпрацює з окупаційною владою Криму.

Помер колишній митрополит Кримський Лазар, який молився про перемогу російських військових фото 3

У 2016 році відправив молебень «про початок доброї справи» в Олександро-Невському кафедральному соборі УПЦ МП в Сімферополі напередодні незаконних виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму.

У 2017 році благословив Чорноморський флот РФ, який перебував в анексованому Севастополі. Під час виступу використовував пропагандистську риторику, зокрема, про «русский мир».

1 грудня 2022 року РНБО України наклала на Швеця санкції за підтримку дій та політики РФ, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці.

У 2023 році президент Зеленський призупинив громадянство України Ростислава Швеця.

У 2024 році санкційне майно Ростислава Швеця передали до Фонду держмайна України.

Читайте також:

Теги: санкції митрополит Лазар президент громадянство русский мир флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч Зеленського і Трампа у Палм-Біч, Флорида, 28 грудня 2025 року
Головне досягнення переговорів Зеленського і Трампа
29 грудня, 2025, 16:16
Ольга Решетилова свого часу регулярно їздила на фронт
Військова омбудсменка розповіла, скільки людей працюватиме в її офісі
18 грудня, 2025, 12:13
Майже 10 тис. громадян Росії, Молдови та України отримали паспорт Румунії шляхом шахрайства
У Румунії викрито шахрайську схему, за якою росіяни отримували паспорти ЄС
24 грудня, 2025, 16:57
За 2025 рік загальний дохід Росії від нафти й газу знизиться до 8,44 трлн рублів
Росія відклала плани з нарощення виробництва газу через західні санкції
25 грудня, 2025, 21:04
Сенатор підкреслив, що підтримує укладення такої мирної угоди, яка унеможливить нове вторгнення Росії в Україну
Сенатор Грем назвав кроки США, якщо Росія відмовиться від мирної угоди
21 грудня, 2025, 22:03
Глава Білого дому очікує, що ці кроки зміцнять обороноздатність союзників США
Президент США пообіцяв пришвидшити виробництво зброї для союзників
7 сiчня, 10:50
24 лютого Трамп виступить перед Конгресом
Трамп виступить перед Конгресом у четверту річницю вторгнення РФ
8 сiчня, 10:40
Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче
Трамп дав прогноз щодо миру в Україні
28 грудня, 2025, 21:27
Буданов прокоментував свою недавню заяву, що в лютому 2026 року буде вікно для досягнення мирної угоди
Буданов розповів, коли може закінчитися війна, та що цьому перешкоджає
27 грудня, 2025, 19:58

Події в Україні

Лінія фронту станом на 17 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 17 січня 2026. Зведення Генштабу
Підтягують десант і криють авіацією: росіяни активно штурмують Гуляйполе та Оріхів
Підтягують десант і криють авіацією: росіяни активно штурмують Гуляйполе та Оріхів
Пілот МіГ-29 пояснив, як українська авіація стримує повітряні атаки
Пілот МіГ-29 пояснив, як українська авіація стримує повітряні атаки
Помер колишній митрополит Кримський Лазар, який молився про перемогу російських військових
Помер колишній митрополит Кримський Лазар, який молився про перемогу російських військових
Дідусь і бабуся не впізнали онука-окупанта та влаштували йому допит під час дзвінка з полону
Дідусь і бабуся не впізнали онука-окупанта та влаштували йому допит під час дзвінка з полону
У Києві відбулося прощання з нардепом Олександром Кабановим
У Києві відбулося прощання з нардепом Олександром Кабановим

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua