Помер колишній митрополит Кримський Лазар, який молився про перемогу російських військових

Помер колишній митрополит Сімферопольський та Кримський, глава Кримської митрополії у 1992-2023 роках Лазар (світське ім’я – Ростислав Швець). Як інформує «Главком», про це пише телеграм-канал «Кримський вітер».

Митрополит Лазар з 2014 року підтримував збройну агресію Росії проти України та окупацію її територій. Сприяв встановленню російської влади в Криму, використовував своє становище для здійснення пропагандистської роботи серед вірян, а також підтримуючи збройні сили РФ. Також він використовував російську пропагандистську риторику, зокрема, про «русский мир».

Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну молився про перемогу російських військових, збирав кошти на їхню підтримку.

У грудні 2022 року указом Володимира Зеленського Швеця позбавили громадянства України, а також запровадили проти нього санкції РНБО.

Ростислав Швець народився 22 квітня 1939 року в селі Комарин Кременецького району Тернопільської області. 1957 року вступив до Мінської духовної семінарії.

Із 1958 по 1961 рік проходив службу в радянській армії.

У 1964 році закінчив Одеську духовну семінарію. У 1968 році – Ленінградську духовну академію. Отримав ступінь кандидата богословських наук.

Із 1968 по 1971 рік навчався в аспірантурі при Московській духовній академії, працював референтом відділу зовнішніх церковних зносин РПЦ.

У 1980 році прийняв чернечий постриг. 7 квітня 1980 року возведений у сан архімандрита.

У 1980 році призначений єпископом Аргентинським і Південноамериканським, патріаршим екзархом Центральної і Південної Америки.

У 1985 році повернувся до України, був возведений у сан архієпископа і призначений керуючим Івано-Франківської єпархією РПЦ.

У 1989 році призначений архієпископом Тернопільським і Кременецьким; у 1991 – Одеським та Ізмаїльським, згодом того ж року – Одеським і Херсонським, а в 1992 – архієпископом Сімферопольським і Кримським.

У 2000 році возведений у сан митрополита.

Був ректором Таврійської духовної семінарії.

У 2012 році був призначений постійним членом Священного синоду УПЦ Московського патріархату.

Із 2014 року активно співпрацює з окупаційною владою Криму.

У 2016 році відправив молебень «про початок доброї справи» в Олександро-Невському кафедральному соборі УПЦ МП в Сімферополі напередодні незаконних виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму.

У 2017 році благословив Чорноморський флот РФ, який перебував в анексованому Севастополі. Під час виступу використовував пропагандистську риторику, зокрема, про «русский мир».

1 грудня 2022 року РНБО України наклала на Швеця санкції за підтримку дій та політики РФ, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці.

У 2023 році президент Зеленський призупинив громадянство України Ростислава Швеця.

У 2024 році санкційне майно Ростислава Швеця передали до Фонду держмайна України.