Христина Фріланд стала радницею Зеленського

Христя Фріланд – етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик

У понеділок, 5 січня, Володимир Зеленський призначив Христину Фріланд радницею президента України з питань економічного розвитку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №15/2026.

«Призначити Христину Фріланд Радником Президента України з питань економічного розвитку (поза штатом)», – йдеться в указі.

Президент прокоментував призначення: «Сьогодні призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій».

«Зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість – заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни. Вдячний кожному й кожній, хто готовий допомагати нашій державі та взаємодії з партнерами. Слава Україні!», – додав Зеленський.

Як відомо, Христя Фріланд – етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик.

До слова, 5 січня Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України.