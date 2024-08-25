Латвія посилила контроль за російськими та білоруськими товарами

Латвія впроваджує заходи для зменшення ризиків для здоров’я людей і тварин

З 25 серпня Продовольчо-ветеринарна служба Латвії почне посилений контроль за російськими та білоруськими товарами на пунктах прикордонного контролю. Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що ці заходи впроваджуються для зменшення ризиків для здоров’я людей і тварин, а також для запобігання негативному впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє середовище.

Рішення про посилення контролю прийнято головним продовольчо-ветеринарним інспектором на основі аналізу результатів перевірок за період з 1 квітня по 31 липня 2024 року. Ці результати показали, що на пункти прикордонного контролю продовжують надходити партії продовольства та кормів з Росії та Білорусі, що викликає занепокоєння щодо їхньої безпеки, особливо з початком нового сезону збору врожаю.

Посилений контроль буде діяти до 23 лютого 2025 року.

Нагадаємо, що Україна з партнерами обговорювала можливість запровадження додаткового податку на російські товари, які РФ продає на міжнародних ринках. Виручені гроші необхідні для відновлення нашої країни.