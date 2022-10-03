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Сенат США припускає, що Росія може завдати удару по аеропортах Польщі

Альона Боженко
glavcom.ua
Сенат США припускає, що Росія може завдати удару по аеропортах Польщі
У Сенаті США допустили можливість удару Росії по аеропортах у Польщі
фото ілюстративне

Американський сенатор вважає, що можливість атаки на якийсь аеропорт у Польщі, видається реальнішою загрозою, аніж ядерний удар

Американський сенатор Марко Рубіо припустив, що після низки поразок армії РФ на полі бою глава Кремля Володимир Путін може віддати наказ атакувати аеропорти Польщі. Про це повідомляє CNN.

Рубіо заявив, що Росія може вдарити по польських аеропортах, через які поставляється військова техніка для Збройних сил України.

«Якщо він (Путін - ред.) вирішить, наприклад, що озброєння НАТО, озброєння Європи і озброєння США для України не просто призведе до того, що він програє війну, але й підірве його контроль над владою, цілком можливо, що він може в кінцевому підсумку завдати удару по деяких з місць розподілу, через які надходять ці постачання, зокрема всередині Польщі», – сказав республіканець.

Рубіо зауважив, що можливість атаки на якийсь аеропорт у Польщі, видається реальнішою загрозою, аніж ядерний удар.

Водночас американський сенатор наголосив, що не може уявити сценарій, згідно з яким Путін виграє війну проти України.

Нагадаємо, 27 вересня у міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що рекомендують своїм громадянам залишити територію Росії.

Також Польща посилює охорону держкордону. Влада Польщі вирішила сформувати нове угруповання, яке увійде до складу військ тероборони. Його завданням буде охорона державного кордону.

Теги: росія путін Польща аеропорт

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