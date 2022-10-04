Грабіж, ґвалтування, бруд. Данілов показав всю суть росіян в одному листі

Поведінка рашистів в окупованій Європі 1945-го року мало чим відрізнялася від сьогодення

Секретар РНБО Олексій Данілов показав всю ницість, дикість, жорстокість та безкультур’я росіян, які не міняються десятиліттями, на прикладі одно листування.

Секретар РНБО опублікував уривок з листа польського філософа та письменника Станіслава Лема до американського перекладача Майкла Кендла. У листі, який був написаний у травні 1977 року, Лем описує поведінку рашистів в окупованій Європі 1945-го року, їх звірячий світогляд, дикість та наскрізь фальшиву ідеологію.

«Натомість, росіяни були кодлом, яке усвідомлювало свою підлість і ницість безсловесним, глухим, здатним на будь-що; отож, ґвалтуючи 80-річних бабусь, роздаючи смерть від нехоті, побіжно, між іншим, валячи, руйнуючи й нищачи всі ознаки достатку, ладу, цивілізованої заможності… забиваючи й наповнюючи своїми екскрементами розгромлені салони, шпитальні зали, біде, клозети, серучи на книжки, килими, вівтарі; у цьому сранні на весь світ, який вони тепер могли (яка ж це радість!) скóпати, стовкти, обісрати, а до всього ще й зґвалтувати й убити (вони ґвалтували жінок після пологів, жінок після важких операцій, ґвалтували жінок, які лежали в калюжах крові, ґвалтували і срали...», –йдеться у листі Лема.

Письменник називає Росію «велетенською наддержавою зі сфальшованою ідеологією». «Ніхто в неї не вірить, зі сфальшованою культурою, музикою, літературою, шкільною освітою, громадським життя – все сфальшоване від A до Z настільки сумлінно, під таким тиском репресій, під таким поліцейським наглядом, що ця думка народжується наче сама собою: кому то все може служити краще, ніж Володареві Мух (Вельзевулові)???», – написав Лем у 1977 році.

Нагадаємо, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що російські окупанти взяли до свого «арсеналу» зґвалтування як знаряддя війни.

Як повідомлялося, російські загарбники продовжують мародерство на окупованих територіях. У Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.