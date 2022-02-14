Президент анонсував підвищення зарплат військовим та пригрозив посадовцям

Чиновники мають залишатися на своїх місцях і працювати, йдеться в Указі президента

Із березня очікується зростання виплат бійцям, прикордонникам та нацгвардійцям

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 14 лютого, записав відеозвернення до українців на тлі ескалації на кордоні з Росією. Також на сайті Офісу президента оприлюднили Указ №53/2022 «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства».

У повідомленні йдеться, що Кабінету Міністрів України треба в одноденний строк затвердити план заходів, передбачивши, зокрема:

забезпечення з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України на 30 відсотків та доведення до 20 відсотків від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України;

створення на основі діючих інформаційних ресурсів єдиної інформаційної платформи UАразом для забезпечення щоденного інформування населення про реальний стан безпекової ситуації, заходи, що вживаються для зміцнення обороноздатності держави, а також організацію належної інформаційно-роз'яснювальної роботи про діяльність державних органів з питань забезпечення безпеки громадян;

прискорення створення і функціонування системи територіальної оборони, належного ресурсного забезпечення заходів із підготовки громадян до національного спротиву.

Також державним органам забезпечити належне їх функціонування, перебування посадових осіб на роботі та виконання ними обов'язків відповідно до складеної присяги, а у разі виявлення порушень застосування в установленому порядку відповідних санкцій.

Нагадаємо, Зеленський також повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання. У цей день піднімуть державний прапор на будинках та спорудах в усіх населених пунктах України.

Президент також закликає депутатів і бізнесменів, які залишили Україну на тлі загрози вторгнення російських військ, повернутися до країни. Він додав, що чекає на їхнє повернення протягом 24 годин.

Крім того Зеленський розповів, де його родина перебуває у ці дні.

Нагадаємо, із 14 по 19 лютого Національна поліція України переведена на посилений режим несення служби.

Також Служба безпеки України зробила заяву щодо можливого нападу Росії.

Варто також додати, що Пентагон не підтвердив інформацію про напад Росії на Україну 16 лютого.