Президент анонсував важливі контакти на рівні ЄС

Зеленський планує розширювати зв'язки з африканськими державами, з регіоном Латинської Америки

Президент України Володимир Зеленський розповів, що завтра, 15 серпня, буде мати важливі контакти на європейському рівні. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

Президент розповів, що українська дипломатія готується до активних тижнів другої половини серпня, на які заплановано переговори, зустрічі, «Кримську платформу», нові звернення до закордонних партнерів та міжнародно-правову активність.

«На цьому тижні продовжу розширювати наші зв'язки з африканськими державами, з регіоном Латинської Америки. Завтра пройдуть важливі контакти на європейському рівні», – зазначив Зеленський.

Президент додав, що днями пройде церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав.

«Хоч у глобальній політиці зараз певна пауза – все ж таки серпень, але для України, для інтересів нашої держави жодних пауз не було, немає й не буде. Працюємо над новими санкціями проти Росії й над тим, щоб простимулювати громадян держави-терориста відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається», – підкреслив глава держави.

Як відомо, у Польщі підтримують подальше запровадження санкцій проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам. Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик наголосив, що в Європейському Союзі є великі країни, які виступають проти того, щоб росіянам припинили видавати візи. Зокрема, це – Німеччина, Франція та Нідерланди. Натомість Вавжик наголосив, що через це Польща самостійно працює над тим, щоб обмежити видачу шенгенських віз росіянам.

Водночас радник Єрмака Михайло Подоляк вважає, що втрата віз може стати першим кроком до російського бунту.