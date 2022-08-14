Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент анонсував важливі контакти на рівні ЄС

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Президент анонсував важливі контакти на рівні ЄС
Зеленський анонсував важливі контакти на рівні ЄС
фото: Офіс президента

Зеленський планує розширювати зв'язки з африканськими державами, з регіоном Латинської Америки

Президент України Володимир Зеленський розповів, що завтра, 15 серпня, буде мати важливі контакти на європейському рівні. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

Президент розповів, що українська дипломатія готується до активних тижнів другої половини серпня, на які заплановано переговори, зустрічі, «Кримську платформу», нові звернення до закордонних партнерів та міжнародно-правову активність.

«На цьому тижні продовжу розширювати наші зв'язки з африканськими державами, з регіоном Латинської Америки. Завтра пройдуть важливі контакти на європейському рівні», – зазначив Зеленський.

Президент додав, що днями пройде церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав.

«Хоч у глобальній політиці зараз певна пауза – все ж таки серпень, але для України, для інтересів нашої держави жодних пауз не було, немає й не буде. Працюємо над новими санкціями проти Росії й над тим, щоб простимулювати громадян держави-терориста відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається», – підкреслив глава держави.

Як відомо, у Польщі підтримують подальше запровадження санкцій проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам. Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик наголосив, що в Європейському Союзі є великі країни, які виступають проти того, щоб росіянам припинили видавати візи. Зокрема, це – Німеччина, Франція та Нідерланди. Натомість Вавжик наголосив, що через це Польща самостійно працює над тим, щоб обмежити видачу шенгенських віз росіянам.

Водночас радник Єрмака Михайло Подоляк вважає, що втрата віз може стати першим кроком до російського бунту.

Теги: ЄС Володимир Зеленський президент

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський звернувся до громадян Росії
Зеленський жорстко звернувся до росіян
Вчора, 22:48
Президент присвятив звернення обстрілам російськими окупантами Запорізької АЕС
Зеленський заявив, що нові санкції мають блокувати атомну галузь Росії
13 серпня, 23:18
Зеленський звернувся до українців
Готуємося до дуже активних тижнів: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 22:17

Політика

Президент анонсував важливі контакти на рівні ЄС
Президент анонсував важливі контакти на рівні ЄС
Президент зізнався: Україна багато разів пропонувала РФ закінчити війну
Президент зізнався: Україна багато разів пропонувала РФ закінчити війну
Зеленський жорстко звернувся до росіян
Зеленський жорстко звернувся до росіян
Готуємося до дуже активних тижнів: звернення Зеленського (відео)
Готуємося до дуже активних тижнів: звернення Зеленського (відео)
Парламентський комітет з нацбезпеки підтримав продовження воєнного стану
Парламентський комітет з нацбезпеки підтримав продовження воєнного стану
«Омріяний СРСР близько». Єрмак покепкував з росіян через візовий бан у Європі
«Омріяний СРСР близько». Єрмак покепкував з росіян через візовий бан у Європі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Україна переламує хід війни, бо змінила стратегію, – The New York Times
48K
Рашисти радять кримчанам готувати «тривожний чемоданчик»
47K
Росіяни почали отримувати повістки з вимогою з’явитися до військкомату (фото)
40K
Розвідка дізналася, хто віддає накази обстрілювати українські міста
36K
На Харківщині пролунали вибухи (відео)
35K
Рашисти опублікували фільм про українських полонених (відео)

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
13 серпня, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
13 серпня, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
12 серпня, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
12 серпня, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
12 серпня, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
12 серпня, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту