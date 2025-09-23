Зеленський у Нью-Йорку заявив про готовність до зустрічі з російською стороною

Глава держави запросив президентку Швейцарії приїхати в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Лідери говорили про дипломатичну роботу для досягнення миру. Зеленський знову підтвердив свою готовність до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Карін Келлер-Зуттер запевнила, що Швейцарія готова прийняти таку зустріч. Утім президенти мають однакове бачення: поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що Росія хоче закінчити війну.

Сторони відзначили, що порушення з боку Росії повітряного простору держав – членів НАТО та фіксація дронів у все більшій кількості країн не є випадковими, це розширення агресії.

Крім того, Зеленський і Карін Келлер-Зуттер обговорили співпрацю, пов’язану з реалізацією великого культурного проєкту, і продовження партнерства стосовно гарантування глобальної продовольчої безпеки.

Глава держави запросив президентку Швейцарії приїхати в Україну з візитом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією. Перша леді Олена Зеленська також брала участь у заході.

Як повідомлялося, президент сьогодні, 23 вересня, візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН високого рівня, де обговорюватимуть питання війни РФ проти України. Початок о 23:00 за Києвом.