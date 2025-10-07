Ліквідація наслідків російських ударів. Президент заслухав доповідь Клименка

Зеленський: Я очікую й більш детальну, більш ґрунтовну роботу наших урядовців із нашими людьми

Президент: Вчора на Ставці ми вирішили направити додаткові фінанси, додаткове обладнання в області, які цього потребують

У вівторок, 7 жовтня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Клименка щодо ліквідації наслідків російських ударів у регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Усі структури МВС – а це і рятувальники ДСНС, Національна поліція – усі максимально допомагають у громадах. Я хочу подякувати всім, хто працює заради людей, – наші рятувальники, наші енергетики, ремонтні бригади. Там, де це потрібно, буде більше патрулів, щоб було більше можливостей допомогти людям і зберігати порядок», – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав: «Вчора на Ставці ми вирішили направити додаткові фінанси, додаткове обладнання в області, які цього потребують. Це саме прифронтові передусім, прикордонні наші області. Все це вже виконується».

Нагадаємо, 7 жовтня прем'єр-міністр Юлія Свириденко доповіла президенту Володимиру Зеленському щодо відновлення в областях після російських ударів по енергетиці.

Також 7 жовтня Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Вони обговорили конкретні завдання щодо санкцій проти Росії, зокрема, які схеми обходу санкцій потребують перекриття в першу чергу.