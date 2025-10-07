Головна Скотч Шоу-біз
Репер P. Diddy просив Трампа про помилування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У серпні команда артиста зверталася до адміністрації Трампа з проханням про помилування
фото: AP

За словами Трампа, він добре ладнав із музикантом у минулому, але згодом Шон Комбс став «дуже ворожим»

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що репер та продюсер Шон Комбс на псевдо P. Diddy звернувся до нього з проханням про президентське помилування після вироку за скандальні секс-вечірки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Відповідаючи на запитання журналістки про можливість помилування Гіслейн Максвелл – колишньої соратниці Джеффрі Епштейна, заявив, що багато людей просили його про помилування. Серед них, за його словами, був і Комбс, якого 4 жовтня засудили до понад чотирьох років позбавлення волі за два звинувачення у перевезенні осіб з метою заняття проституцією.

Ще у серпні представник захисту Комбса повідомив CNN, що команда артиста зверталася до адміністрації Трампа з проханням про помилування. Попри це, Трамп раніше в інтерв’ю Newsmax заявив, що навряд чи погодиться помилувати Комбса. За його словами, він добре ладнав із музикантом у минулому, але під час президентської кампанії Комбс став «дуже ворожим».

«Я був дуже дружній з ним, він здавався мені приємною людиною. Але коли я балотувався на посаду, він був дуже ворожим. Це ускладнює питання помилування», – каже американський лідер.

Нагадаємо, американського репера та продюсера Шона Комбса засудили до чотирьох років і двох місяців тюремного ув'язнення. Вирок пов'язаний зі звинуваченнями у схилянні до проституції та незаконному транспортуванні. Суддя також призначив 55-річному музичному магнату максимально можливий штраф у розмірі $500 тис.

Шон Джон Комбс свого часу прославився під ніком Puff Daddy. За пісню I'll Be Missing You він отримав Греммі. Загалом у музиканта три премії Греммі, дві премії MTV VMA, три премії BET Awards та інші нагороди.

