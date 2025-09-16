Головна Світ Політика
ЄС схвалив рекомендації щодо завершення тимчасового захисту для українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Рекомендації передбачають заходи з інформування українців і підтримку в поверненні додому
Євросоюз готується до дня, коли громадяни України зможуть повернутися додому

Європейський Союз ухвалив рекомендацію щодо поступового завершення тимчасового захисту для українців. Вона передбачає координацію дій країн-членів для гарантування безпечного повернення українців додому та їхньої сталої реінтеграції, коли безпекова ситуація це дозволятиме. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Рекомендація передбачає заходи з інформування українців про можливості отримати інший правовий статус і підтримку в поверненні додому, а також механізми координації, моніторингу та обміну інформацією між державами ЄС та Україною.

За словами міністра імміграції Данії Кааре Дібвуда Бека, попри продовження агресії Росії, ЄС залишається солідарним з українцями, але водночас готується до дня, коли українці зможуть повернутися і допомогти відновлювати країну. «Скоординований підхід до переходу від статусу тимчасового захисту в інтересах тих, кому довелося покинути свою країну. Ми хочемо забезпечити, щоб повернення в Україну відбувалося поступово і з акцентом на стійку реінтеграцію в громадах», – додав він.

Країни-члени мають надавати українцям національні дозволи на проживання, наприклад через роботу, навчання або сімейні підстави, а також дозволяти подавати заявки на інші статуси за законами ЄС. Не можна одночасно користуватися тимчасовим захистом та іншими статусами ЄС.

Для підтримки повернення та реінтеграції українцям пропонуються короткострокові ознайомчі поїздки додому та програми добровільного повернення, умови яких координуються між країнами ЄС та Україною. Тимчасові права захисту (житло, медична допомога, освіта) можуть бути збережені для учасників таких програм.

Нагадаємо, Європейський Союз продовжує механізм тимчасового захисту для українців до березня 2027 року.

Як повідомлялося, польський парламент ухвалив новий закон, який регулює статус українських біженців та порядок надання їм фінансової допомоги. Тепер українці зможуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 2026 року. 

До слова, Ірландія минулого року витратила майже 2 млрд євро на утримання українських біженців. Влада країни значно зменшила розмір допомоги на житло. Якщо раніше українці отримували по 800 євро на місяць, зараз сума складає 600 євро.

Теги: біженці українці Європейський Союз

