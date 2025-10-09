Колишній духовний радник Трампа зізнався у сексуальному насильстві над 12-річною дівчинкою

Засновник мегацеркви Gateway в Техасі та колишній радник Трампа Роберт Престон Морріс у 1982 році почав вчиняти проти дитини протиправні сексуальні дії

Колишній духовний радник президента США Дональда Трампа й засновник мегацеркви Gateway в Техасі Роберт Престон Морріс визнав провину у звинуваченнях у сексуальному насильстві над неповнолітьою дівчинкою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Генпрокурор штату Оклахома розповів, що в 1982 році Морріс був мандрівним євангелістом і зупинився в домі родини 12-річної Сінді Клемішайр у місті Гоміні. Саме тоді чоловік почав вчиняти проти дитини протиправні сексуальні дії, які продовжувалися протягом наступних чотирьох років.

У минулому році Сінді, якій зараз 55 років, заявила про пережите у дитинстві насильство, після чого Морріс пішов у відставку з церкви. Чоловік визнав, що мав «непристойні сексуальні зв’язки з молодою дівчиною в будинку, де він тоді проживав», але стверджував, що це були «поцілунки та пестощі, а не статевий акт, але це було неправильно».

Зазаначається, що Морріс визнав себе винним у межах угоди про визнання провини й отримав умовний термін у 10 років із 6 місяцями ув’язнення в окружній в’язниці Осейдж. Крім того, колишнього духовного радника Трампа зобов’язали сплатити витрати на утримання під вартою, включно з медичними, а також відшкодувати збитки потерпілій.

Раніше столичні поліцейські затримали 42-річного чоловіка, який вчиняв насильницькі дії сексуального характеру відносно семирічної дівчинки та примушував її до зйомки у порноконтенті.

Як повідомляється, правоохоронці встановили, що зловмисник, будучи знайомим із батьками семирічної дівчинки, на вулиці запросив дитину до свого автомобіля під приводом прослуховування музики. Дівчинка довірилася чоловікові та сіла до транспортного засобу, де надалі кривдник вчинив відносно неї насильницькі дії сексуального храктеру, знімаючи усе що відбувалося в автівці на відео.

Нагадаємо, Бучанська окружна прокуратура повідомила про підозру 39-річному чоловіку. Його звинувачують у зґвалтуванні 11-річної дитини. За даними слідства, підозрюваний хворий на туберкульоз, ВІЛ та гепатит. У серпні цього року він перебував у місці свого тимчасового мешкання – в одному з нежитлових будинків Ірпеня.