Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Колишній духовний радник Трампа зізнався у сексуальному насильстві над 12-річною дівчинкою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Колишній духовний радник Трампа зізнався у сексуальному насильстві над 12-річною дівчинкою
Колишній радник Трампа отримав вирок
фото: Associated Press

Засновник мегацеркви Gateway в Техасі та колишній радник Трампа Роберт Престон Морріс у 1982 році почав вчиняти проти дитини протиправні сексуальні дії 

Колишній духовний радник президента США Дональда Трампа й засновник мегацеркви Gateway в Техасі Роберт Престон Морріс визнав провину у звинуваченнях у сексуальному насильстві над неповнолітьою дівчинкою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Генпрокурор штату Оклахома розповів, що в 1982 році Морріс був мандрівним євангелістом і зупинився в домі родини 12-річної Сінді Клемішайр у місті Гоміні. Саме тоді чоловік почав вчиняти проти дитини протиправні сексуальні дії, які продовжувалися протягом наступних чотирьох років.

У минулому році Сінді, якій зараз 55 років, заявила про пережите у дитинстві насильство, після чого Морріс пішов у відставку з церкви. Чоловік визнав, що мав «непристойні сексуальні зв’язки з молодою дівчиною в будинку, де він тоді проживав», але стверджував, що це були «поцілунки та пестощі, а не статевий акт, але це було неправильно».

Зазаначається, що Морріс визнав себе винним у межах угоди про визнання провини й отримав умовний термін у 10 років із 6 місяцями ув’язнення в окружній в’язниці Осейдж. Крім того, колишнього духовного радника Трампа зобов’язали сплатити витрати на утримання під вартою, включно з медичними, а також відшкодувати збитки потерпілій.

Раніше столичні поліцейські затримали 42-річного чоловіка, який вчиняв насильницькі дії сексуального характеру відносно семирічної дівчинки та примушував її до зйомки у порноконтенті. 

Як повідомляється, правоохоронці встановили, що зловмисник, будучи знайомим із батьками семирічної дівчинки, на вулиці запросив дитину до свого автомобіля під приводом прослуховування музики. Дівчинка довірилася чоловікові та сіла до транспортного засобу, де надалі кривдник вчинив відносно неї насильницькі дії сексуального храктеру, знімаючи усе що відбувалося в автівці на відео.

Нагадаємо, Бучанська окружна прокуратура повідомила про підозру 39-річному чоловіку. Його звинувачують у зґвалтуванні 11-річної дитини.  За даними слідства, підозрюваний хворий на туберкульоз, ВІЛ та гепатит. У серпні цього року він перебував у місці свого тимчасового мешкання – в одному з нежитлових будинків Ірпеня. 

Теги: суд США діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блюменталь: Треба показати пану Путіну та його кремлівським поплічникам, як виглядає справжня демократія
Конгрес США може запровадити санкції проти РФ, не чекаючи схвалення Трампа – Блюменталь
13 вересня, 05:18
Під час атаки Росії на Україну було зафіксовано 19 вторгнень об'єктів типу дронів у повітряний простір Польщі
Засідання Радбезу ООН щодо Польщі, санкції проти РФ: головне за ніч
13 вересня, 06:56
Вбивство активіста Чарлі Кірка стало резонансною подією у США
Вбивство Чарлі Кірка. Стали відомі нові деталі про ймовірного кілера
11 вересня, 17:39
Будівельні роботи на майданчику нової атомної електростанції Sizewell C у Британії
Велика Британія і США розпочинають «золоту еру» атомної енергетики
15 вересня, 06:30
Зеленський розповів, що у якийсь момент Росія почала використовувати свої енергоносії, як інструмент тиску
Зеленський відповів, чому Європа продовжує купувати російські енергоресурси
17 вересня, 00:07
Слідчі перевіряють, чи міг Болтон незаконно передавати або зберігати секретну інформацію
Мінʼюст США вимагає прискорити розгляд справи проти ексрадника Трампа – Reuters
26 вересня, 10:28
Реванш прокурорів-інвалідів: як суди «ломають» рішення МОЗ
Прокурори масово повертають собі скасовану інвалідність? Адвокат вказав на прогалини у законодавстві
2 жовтня, 14:35
Мита Трампа змушують європейців відмовлятись від певних покупок
Мита Трампа змінюють споживчі звички: європейці уникають американських товарів
23 вересня, 20:14
Позовні вимоги дружини Порошенка оцінювалися у 17,1 млрд грн
Крижопільський суд «розкусив» Порошенків. План вивести майно з під санкцій зазнав фіаско
4 жовтня, 08:35

Соціум

Колишній духовний радник Трампа зізнався у сексуальному насильстві над 12-річною дівчинкою
Колишній духовний радник Трампа зізнався у сексуальному насильстві над 12-річною дівчинкою
Людський геном і харчування: виявлено несподіваний фактор еволюції ДНК
Людський геном і харчування: виявлено несподіваний фактор еволюції ДНК
Українські полярники зустріли рідкісного птаха (фото)
Українські полярники зустріли рідкісного птаха (фото)
Швейцарія скасує тимчасовий захист для деяких українців
Швейцарія скасує тимчасовий захист для деяких українців
Виготовляє продукцію для військово-промислового комплексу. У Новосибірську спалахнув завод
Виготовляє продукцію для військово-промислового комплексу. У Новосибірську спалахнув завод
Павло Дуров показав у Telegram, як порушує закон у Казахстані
Павло Дуров показав у Telegram, як порушує закон у Казахстані

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua