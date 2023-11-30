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Болгарія закрила повітряний простір літаку із Захаровою на борту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Болгарія закрила повітряний простір літаку із Захаровою на борту
Лавров змінив маршрут на міністерську зустріч ОБСЄ
фото з відкритих джерел

Літак прямував над Туреччиною і Грецією

Міністр закордонних справ країни агресорки Сергій Лавров змінив маршрут польоту на міністерську зустріч ОБСЄ. Літак летів через Грецію, а не Болгарію, оскільки Софія заборонила проліт борта, на якому була скандальна речниця МЗС РФ Марія Захарова. Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Як зазначається, Лавров вже прибув до Скоп’є. Літак прямував над Туреччиною і Грецією, хоча спершу очікували, що борт МЗС РФ полетить через Болгарію. 

«Як стало відомо ТАСС, болгарська сторона відмовила у прольоті літака глави МЗС РФ, якщо на борту буде перебувати офіційна речниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова», – пише агентство.
У розпорядженні видання нібито є відповідна нота офіційної Софії. У документі нібито зазначено, що дозвіл на проліт російської делегації «не стосується директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Марії Захарової, яка фігурує у санкційному списку». Лавров, як відомо, також під санкціями ЄС, але на нього нота не поширюється з невідомих причин.

Раніше повідомлялося, що Болгарія тимчасово відкриє повітряний простір для літака глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Це дозволить йому взяти участь у зустрічі ОБСЄ у Скоп'є (Північна Македонія), яка відбудеться з 29 листопада по 1 грудня.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії разом з главою МЗС України також заявили, що бойкотуватимуть засідання ОБСЄ в Скоп'є цього тижня через присутність на ньому глави МЗС РФ.

Також міністр закордонних справ Польщі Шимон Шинковський бойкотуватиме засідання ОБСЄ у Скоп'є через участь глави МЗС країни-окупанта Сергія Лаврова. 

Теги: ОБСЄ Болгарія літак Сергій Лавров міністр

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