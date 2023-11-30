Болгарія закрила повітряний простір літаку із Захаровою на борту

Літак прямував над Туреччиною і Грецією

Міністр закордонних справ країни агресорки Сергій Лавров змінив маршрут польоту на міністерську зустріч ОБСЄ. Літак летів через Грецію, а не Болгарію, оскільки Софія заборонила проліт борта, на якому була скандальна речниця МЗС РФ Марія Захарова. Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

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Як зазначається, Лавров вже прибув до Скоп’є. Літак прямував над Туреччиною і Грецією, хоча спершу очікували, що борт МЗС РФ полетить через Болгарію.

«Як стало відомо ТАСС, болгарська сторона відмовила у прольоті літака глави МЗС РФ, якщо на борту буде перебувати офіційна речниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова», – пише агентство.

У розпорядженні видання нібито є відповідна нота офіційної Софії. У документі нібито зазначено, що дозвіл на проліт російської делегації «не стосується директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Марії Захарової, яка фігурує у санкційному списку». Лавров, як відомо, також під санкціями ЄС, але на нього нота не поширюється з невідомих причин.

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Раніше повідомлялося, що Болгарія тимчасово відкриє повітряний простір для літака глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Це дозволить йому взяти участь у зустрічі ОБСЄ у Скоп'є (Північна Македонія), яка відбудеться з 29 листопада по 1 грудня.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії разом з главою МЗС України також заявили, що бойкотуватимуть засідання ОБСЄ в Скоп'є цього тижня через присутність на ньому глави МЗС РФ.

Також міністр закордонних справ Польщі Шимон Шинковський бойкотуватиме засідання ОБСЄ у Скоп'є через участь глави МЗС країни-окупанта Сергія Лаврова.