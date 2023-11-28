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Болгарія тимчасово відкриє повітряний простір для літака Лаврова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Болгарія тимчасово відкриє повітряний простір для літака Лаврова
Дипломатичний дозвіл на проліт носить тимчасовий характер і буде дійсний протягом трьох годин до 72 годин після призначеної дати
фото з відкритих джерел

Болгарія дала дозвіл на переліт Спеціального авіаційного підрозділу «Росія» через територію повітряного простору своєї країни

Болгарія тимчасово відкриє повітряний простір для літака глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Це дозволить йому взяти участь у зустрічі ОБСЄ у Скоп'є (Північна Македонія), яка відбудеться з 29 листопада по 1 грудня. Про це повідомляє МЗС Болгарії.

«Болгарія дала дозвіл на переліт Спеціального авіаційного підрозділу «Росія» через територію повітряного простору Республіки Болгарія для здійснення рейсу з транспортування делегації для участі в міжнародному форумі», – йдеться у заяві.

Як уточнюють у болгарському МЗС, дипломатичний дозвіл на проліт носить тимчасовий характер і буде дійсний протягом трьох годин до 72 годин після призначеної дати та часу прольоту.

У відомстві уточнюють, що цей «дозвіл надано для участі у засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Скоп'є міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову і підпадає під винятки із застосування до нього санкційного режиму ЄС».

«Цей дозвіл не поширюється на членів його делегації, які також є санкційними особами згідно з чинним законодавством ЄС, про що прямо йдеться у ноті у відповідь болгарської сторони», – підкреслюється на сайті МЗС.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову відзначився агресивною поведінкою. Під час групового фото на засіданні Організації договору колективної безпеки у Єревані він вкотре нахамив журналістам.

Теги: Сергій Лавров літак Болгарія

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