Ізраїль залишає закритим прикордонний перехід «Рафах»: названо причину

Перемир’я між Ізраїлем та ХАМАСом знаходиться у «хиткій позиції»

Прикордонний перехід «Рафах» між Сектором Гази та Єгиптом залишатиметься закритим до подальшого повідомлення. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у суботу, що повторне відкриття переходу, який є головними воротами для мешканців Гази, залежить від передачі ХАМАСом тіл загиблих ізраїльських заручників. Ця заява пролунала на тлі ескалації взаємних звинувачень між Ізраїлем та ХАМАСом у порушенні укладеної за посередництва США угоди про припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Суперечка виникла після того, як увечері в суботу Державний департамент США заявив, що отримав «достовірні повідомлення, що вказують на неминуче порушення ХАМАС угоди про припинення вогню проти народу Гази». Держдеп попередив, що запланований напад на палестинських мирних жителів буде «прямим і грубим порушенням» і що будуть вжиті «заходи для захисту народу Гази та збереження цілісності режиму припинення вогню».

У неділю ХАМАС заперечив звинувачення у «неминучому нападі» або «порушенні» режиму припинення вогня. Бойове угруповання звинуватило Ізраїль у створенні та фінансуванні «злочинних угруповань», які здійснювали вбивства, викрадення та мародерство, і заявило, що їхні поліцейські сили виконують свій обов'язок, переслідуючи ці банди. ХАМАС також закликав адміністрацію США «припинити повторювати оманливий наратив про окупацію».

Тим часом, ХАМАС розпочав репресії в міських районах, звільнених ізраїльськими військами, демонструючи свою силу через публічні страти та зіткнення з місцевими озброєними кланами. Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість дозволити ізраїльським силам відновити бойові дії в Газі, якщо ХАМАС не дотримуватиметься угоди.

Рішення Нетаньяху тримати «Рафах» закритим було ухвалено невдовзі після того, як посольство Палестини в Єгипті оголосило, що КПП планується відкрити в понеділок для в'їзду до Гази.

У ХАМАС заявили, що рішення Нетаньяху є «кричущим порушенням угоди» і перешкоджатиме ввезенню обладнання, необхідного для пошуку та локалізації тіл загиблих заручників під завалами.

Згідно з угодою, укладеною минулого тижня, ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників в обмін на майже 2000 палестинських утримуваних ув'язнених. Ізраїль заявив, що пізно в суботу отримав ще два тіла, довівши загальну кількість переданих тіл загиблих заручників до 12 із 28. За угодою, Ізраїль повертає 15 тіл палестинських бойовиків за кожне отримане ізраїльське тіло.

Суперечка щодо повернення тіл та постачання допомоги підкреслює крихкість припинення вогню. Угода передбачає збільшення гуманітарної допомоги в анклаві, де війна спричинила гуманітарну катастрофу і сотні тисяч людей постраждали від голоду.

Незважаючи на збільшення поставок після оголошення перемир’я, за даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, в Газу щодня в середньому надходило лише близько 560 метричних тонн їжі, що все ще значно менше, ніж потрібно.

Ключові питання мирного плану Трампа – роззброєння ХАМАС, управління Газою, створення міжнародних «стабілізаційних сил» та кроки до створення палестинської держави – досі залишаються невирішеними.

Нагадаємо, Державний департамент США заявив, що Вашингтон поінформував гарантійні держави угоди про припинення вогню в Газі про «достовірні повідомлення, що вказують на неминуче порушення ХАМАСом» режиму тиші проти цивільного населення сектора Газа. У разі реалізації таких планів, підкреслили в Держдепі, будуть вжиті відповідні заходи для захисту мирних жителів та збереження цілісності угоди, пише «Главком».

За повідомленням відомства, «цей запланований напад на палестинських цивільних осіб становитиме пряме та грубе порушення угоди про припинення вогню та підірве значний прогрес, досягнутий завдяки посередницьким зусиллям». Гаранти вимагають від ХАМАС дотримання своїх зобов’язань за умовами перемир’я.