Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль залишає закритим прикордонний перехід «Рафах»: названо причину

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль залишає закритим прикордонний перехід «Рафах»: названо причину
ХАМАС розпочав репресії в міських районах, звільнених ізраїльськими військами, демонструючи свою силу через публічні страти
фото: Reuters

Перемир’я між Ізраїлем та ХАМАСом знаходиться у «хиткій позиції»

Прикордонний перехід «Рафах» між Сектором Гази та Єгиптом залишатиметься закритим до подальшого повідомлення. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у суботу, що повторне відкриття переходу, який є головними воротами для мешканців Гази, залежить від передачі ХАМАСом тіл загиблих ізраїльських заручників. Ця заява пролунала на тлі ескалації взаємних звинувачень між Ізраїлем та ХАМАСом у порушенні укладеної за посередництва США угоди про припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Суперечка виникла після того, як увечері в суботу Державний департамент США заявив, що отримав «достовірні повідомлення, що вказують на неминуче порушення ХАМАС угоди про припинення вогню проти народу Гази». Держдеп попередив, що запланований напад на палестинських мирних жителів буде «прямим і грубим порушенням» і що будуть вжиті «заходи для захисту народу Гази та збереження цілісності режиму припинення вогню».

У неділю ХАМАС заперечив звинувачення у «неминучому нападі» або «порушенні» режиму припинення вогня. Бойове угруповання звинуватило Ізраїль у створенні та фінансуванні «злочинних угруповань», які здійснювали вбивства, викрадення та мародерство, і заявило, що їхні поліцейські сили виконують свій обов'язок, переслідуючи ці банди. ХАМАС також закликав адміністрацію США «припинити повторювати оманливий наратив про окупацію».

Тим часом, ХАМАС розпочав репресії в міських районах, звільнених ізраїльськими військами, демонструючи свою силу через публічні страти та зіткнення з місцевими озброєними кланами. Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість дозволити ізраїльським силам відновити бойові дії в Газі, якщо ХАМАС не дотримуватиметься угоди.

Рішення Нетаньяху тримати «Рафах» закритим було ухвалено невдовзі після того, як посольство Палестини в Єгипті оголосило, що КПП планується відкрити в понеділок для в'їзду до Гази.

У ХАМАС заявили, що рішення Нетаньяху є «кричущим порушенням угоди» і перешкоджатиме ввезенню обладнання, необхідного для пошуку та локалізації тіл загиблих заручників під завалами.

Згідно з угодою, укладеною минулого тижня, ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників в обмін на майже 2000 палестинських утримуваних ув'язнених. Ізраїль заявив, що пізно в суботу отримав ще два тіла, довівши загальну кількість переданих тіл загиблих заручників до 12 із 28. За угодою, Ізраїль повертає 15 тіл палестинських бойовиків за кожне отримане ізраїльське тіло.

Суперечка щодо повернення тіл та постачання допомоги підкреслює крихкість припинення вогню. Угода передбачає збільшення гуманітарної допомоги в анклаві, де війна спричинила гуманітарну катастрофу і сотні тисяч людей постраждали від голоду.

Незважаючи на збільшення поставок після оголошення перемир’я, за даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, в Газу щодня в середньому надходило лише близько 560 метричних тонн їжі, що все ще значно менше, ніж потрібно.

Ключові питання мирного плану Трампа – роззброєння ХАМАС, управління Газою, створення міжнародних «стабілізаційних сил» та кроки до створення палестинської держави – досі залишаються невирішеними.

Нагадаємо, Державний департамент США заявив, що Вашингтон поінформував гарантійні держави угоди про припинення вогню в Газі про «достовірні повідомлення, що вказують на неминуче порушення ХАМАСом» режиму тиші проти цивільного населення сектора Газа. У разі реалізації таких планів, підкреслили в Держдепі, будуть вжиті відповідні заходи для захисту мирних жителів та збереження цілісності угоди, пише «Главком».

За повідомленням відомства, «цей запланований напад на палестинських цивільних осіб становитиме пряме та грубе порушення угоди про припинення вогню та підірве значний прогрес, досягнутий завдяки посередницьким зусиллям». Гаранти вимагають від ХАМАС дотримання своїх зобов’язань за умовами перемир’я.

Читайте також:

Теги: Ізраїль ХАМАС Єгипет війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
9 жовтня, 21:55
Змагання відбулися з 3 по 5 жовтня, у них взяли участь близько 70 російських окупантів
Паралімпійський комітет Росії провів черговий турнір для окупантів з інвалідністю
9 жовтня, 11:05
Студенти віком від 18 до 22 років залишають Україну. Поки ця тенденція некритична
Студентська «евакуація». Як дозвіл на виїзд молодих чоловіків за кордон вдарив по освіті та ринку праці Розслідування
8 жовтня, 09:30
Виставка «Позивний: Художник», приурочена до Дня захисників і захисниць України, працюватиме до 12 жовтня
«Позивний: Художник». У Києві відкривається виставка митців, які в перші дні війни стали на захист міста
1 жовтня, 12:09
Лукашенко повідомив, що Росія має «дуже хорошу» пропозицію для України, на яку Києву «варто погодитися»
Лукашенко поговорив із Путіним про виживання
27 вересня, 20:39
На третій день повномасштабного вторгнення Сергій Палічук добровольцем пішов на фронт
Загинув унаслідок скиду вибухівки з дрона. Згадаймо Сергія Палічука
26 вересня, 09:00
Трамп протягом тривалого часу дуже розчарований Путіним та надсилає дуже сильний сигнал
The Washington Post пояснив, чому Трамп почав критикувати Росію
26 вересня, 03:31
Зеленський: Вперше зустрівся зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом та обговорив продовження гуманітарної допомоги для України
Зеленський обговорив з принцом Ліхтенштейну гуманітарну допомогу Україні
24 вересня, 03:33
Путін буде продовжувати будь-який діалог із США, однак і надалі буде робити те, що вважає за потрібне
Путін посилює обстріли України: Bloomberg назвав причину
20 вересня, 16:58

Політика

Ізраїль залишає закритим прикордонний перехід «Рафах»: названо причину
Ізраїль залишає закритим прикордонний перехід «Рафах»: названо причину
Парламент Республіки Сербської призначив тимчасову президентку після відсторонення Мілорада Додіка
Парламент Республіки Сербської призначив тимчасову президентку після відсторонення Мілорада Додіка
Мерц: візит Зеленського до Трампа показав, наскільки Україні потрібна європейська допомога
Мерц: візит Зеленського до Трампа показав, наскільки Україні потрібна європейська допомога
Прем'єрку Італії обізвали «куртизанкою Трампа». Мелоні відповіла
Прем'єрку Італії обізвали «куртизанкою Трампа». Мелоні відповіла
Протести «NoKings» у США: Венс висміяв учасників, зобразивши Трампа в образі короля
Протести «NoKings» у США: Венс висміяв учасників, зобразивши Трампа в образі короля
Сенатор-демократ закликав Трампа передати «Томагавки» Україні
Сенатор-демократ закликав Трампа передати «Томагавки» Україні

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua