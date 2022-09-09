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Президент Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Президент Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС
Латвія прагне забезпечити якнайшвидший початок перемовин про вступ України до ЄС
фото з відкритих джерел

Латвія надає Україні гуманітарну та військову допомогу

Президент Латвії Егілс Левітс, перебуваючи в Києві з робочим візитом, виступив за початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це заявив Левітс на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Києві.

«Україна не лише політично та культурно належить до європейської родини, а й має бути членом ЄС, адже Європейський Союз – це об'єднання вільних демократичних країн. Ми робимо все, щоб забезпечити початок переговорів про вступ… Наше завдання – йти далі та розпочати переговори про процес вступу України до ЄС», – заявив Левітс.

Він також зазначив, що Латвія може допомогти Україні своїм досвідом для досягнення цієї мети.

За його словами, Латвія є другом України й завжди залишатиметься на боці українського народу, який зараз б'ється не лише за свою свободу, а й за всю Європу та весь вільний світ.

«Наш обов'язок полягає в тому, щоб забезпечити вас усією необхідною допомогою, щоб Україна перемогла. Це обов'язок усіх демократичних країн», – наголосив президент Латвійської Республіки.

Левітс також зазначив, що Латвія допомагає з реабілітацією поранених українських військовослужбовців, організувала літні табори для українських дітей, що також підтримує Україну в боротьбі за свободу.

Крім того, за словами президента Латвії, його держава започаткувала спеціальну програму з відновлення низки об'єктів у Чернігівській області, зокрема освітніх закладів, щоб діти могли повернутися до навчання.

Нагадаємо, раніше Євросоюз назвав слабкі місця України у реформах. Україні необхідно продовжувати реформи, особливо у сфері правосуддя, верховенства права та боротьби з корупцією.

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Теги: Європейський союз Україна президент держава навчання переговори Латвія

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