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Південна Корея збільшує виробництво танків K2: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Південна Корея збільшує виробництво танків K2: названо причину
Південна Корея вирішила різко збільшити виробництво танків K2
фото з відкритих джерел

Південна Корея схвалила план масового виробництва більшої кількості основних бойових танків K2

Комітет з управління оборонними проєктами Південної Кореї 25 травня,  в четвер схвалив план масового виробництва додаткових основних бойових танків K2. Про це з посиланням на південнокорейське Державне агентство з оборонних закупівель (DAPA) повідомляє Yonhap.

«Ми очікуємо, що придбані в рамках цього проєкту додаткові танки K2 зроблять значний внесок у підвищення можливостей сухопутних військ вести наступальну маневрову війну», – заявили в DAPA, не уточнюючи кількість танків, які планується випустити.

Танки К2 перебувають на озброєнні ЗС Кореї з 2014 року.

Крім того, Комітетом схвалено план на суму понад $2,2 мільярда щодо придбання додаткових літаків раннього попередження та контролю для посилення можливостей військових у сфері повітряного спостереження. Цей проєкт триватиме до 2031 року, кількість літаків не розголошується.

Наразі ВПС Кореї експлуатують чотири літаки раннього попередження та управління.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея направила в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів через Сполучені Штати після тривалого спротиву Сеулу постачанню зброї. 

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Теги: Південна Корея допомога ЗСУ танки

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