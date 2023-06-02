Світові ціни на зерно, олію та молоко впали до мінімуму за останні два роки

Індекс цін на зернові ФАО знизився на 4,8%, порівняно з попереднім місяцем

Індекс цін на продовольство ФАО у травні становив у середньому 124,3 пунктів, що на 22,1% нижче за історичний максимум

Базовий індекс світових цін на продовольчі товари знизився у травні 2023 року до найнижчого рівня за два роки. Це сталося на тлі значного падіння котирувань на більшість зернових, рослинних олій та молочних продуктів. Про це повідомляє ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

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Індекс цін на продовольство ФАО у травні становив у середньому 124,3 пунктів, що на 2,6% менше, ніж у квітні, і на 22,1% нижче за історичний максимум, досягнутий у березні 2022 року.

Індекс цін на продовольчі продукти від ФАО фото: ФАО

Індекс цін на зернові ФАО знизився на 4,8%, порівняно з попереднім місяцем, що зумовлено падінням світових котирувань кукурудзи на 9,8%. Світові ціни на пшеницю також знизилися на 3,5%, відображаючи достатні запаси та нове продовження Чорноморської зернової ініціативи.

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Індекс цін на олії ФАО у травні впав на 8,7%, в середньому на 48,2% нижче за рівень попереднього року.

Індекс цін на молочні продукти ФАО знизився на 3,2% порівняно з квітнем, що було спричинено різким падінням світових цін на сир, в основному через наявність достатніх експортних поставок на тлі сезонно високого виробництва молока у північній півкулі.

Індекс цін на цукор ФАО зріс четвертий місяць поспіль, збільшившись на 5,5% порівняно з квітнем і досягнувши рівня майже на 31% вище, ніж роком раніше. Стрибок відбив більш обмежену доступність у всьому світі, зростаючу стурбованість щодо впливу явища Ель-Ніньйо на врожай наступного сезону.

Індекс цін на м'ясо ФАО також зріс у травні, збільшившись на 1,0%.

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Нагадаємо, Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що наполягатиме на продовженні обмежень імпорту зерна з України до жовтня.

Раніше країна-агресорка зупинила реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України.

До слова, Кабінет міністрів України запровадив обмеження на експорт цукру з 5 червня до 15 вересня.