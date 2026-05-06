Стрілянина у США, нові заяви Трампа та Рубіо про Іран: головне за ніч 6 травня

Дайджест новин, що сталися у ніч 6 травня 2026 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що «Проект Свобода» в Ормузькій протоці буде призупинено, держсекретар Марко Рубіо заявив, що військова операція проти Ірану закінчилась, у Техасі сталася стрілянина.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 6 травня:

«Проект Свобода» буде призупинено

Трамп зазначив, що хоч місія призупиняється, блокада залишається чинною фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати тимчасово призупинять операцію з проходження суден через Ормузьку протоку.

Трамп зауважив, що блокада буде зберігатися та зауважив, що «досягнуто великого прогресу на шляху до повної та остаточної угоди з представниками Ірану».

Рубіо заявив, що військова операція проти Ірану закінчилася

Рубіо: Операція завершена фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що бойова операція, розпочата в лютому проти Ірану, завершилася.

Рубіо натякнув, що пріоритетом США зараз є відновлення Ормузької протоки. «Операція завершена. Епічна лють, як президент повідомив Конгрес, ми завершили цей етап», – сказав Рубіо під час брифінгу в Білому домі.

Рубіо про контроль Ірану над Ормузькою протокою

Рубіо: За жодних обставин ми не можемо дозволити їм нормалізувати той факт, що вони можуть підривати комерційні судна фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що контроль Ірану над Ормузькою протокою не повинен бути нормалізований.

Рубіо розкритикував Тегеран за блокування критично важливого водного шляху та спроби змусити інші країни платити за транзит протокою. «Вони намагаються зробити це якоюсь новою нормою», – сказав Рубіо у Білому домі.

Режим тиші порушено Росією

О 00:05 у Дніпрі пролунав вибухи, існувала загроза БпЛА фото з відкритих джерел

З 00:00 6 травня Україна ввела в дію режим тиші. Це рішення стало відповіддю на заяви Кремля про нібито «перемир'я» на 8-9 травня, які супроводжувалися ультиматумами та погрозами вдарити по центру Києва.

Українська сторона наголосила на готовності до припинення вогню, проте застерегла, що на будь-яку агресію з боку РФ буде негайна дзеркальна відповідь. Проте задекларована тиша була порушена майже одразу. Вже о 00:05 у Дніпрі пролунав вибух, а в Харківській області майже всю ніч літали БпЛА.

У США сталася стрілянина

До розслідування злочину приєдналося ФБР фото: AP

На півночі від Далласа, у місті Керролтон, сталася стрілянина, жертвами якої стали двоє осіб.

За даними місцевої поліції, 69-річний підозрюваний на ім'я Син Хан Хо відкрив вогонь після зустрічі в торговому центрі K Towne Plaza, розташованому в районі Корейського кварталу. Окрім двох загиблих, ще троє людей отримали поранення, наразі їхній стан оцінюють як стабільний.

Інші важливі новини: