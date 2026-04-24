Трамп підняв ставки. США різко посилили тиск на Іран: що сталося

ВМС отримали наказ відкривати вогонь у протоці, Вашингтон фактично запустив морську блокаду

США істотно наростили тиск на Іран, посиливши військову присутність і встановивши жорсткі правила контролю в районі Ормузької протоки. Президент Дональд Трамп доручив Військово-морським силам відкривати вогонь по будь-яких суднах, які можуть бути причетні до мінування акваторії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Таке рішення стало реакцією на інцидент із двома нафтовими супертанкерами, які намагалися обійти обмеження щодо руху до іранських портів і з них. У Вашингтоні вважають, що подібні дії можуть бути елементом стратегії Тегерана для обходу санкційного тиску.

Ці заходи вписуються у ширшу лінію Білого дому, спрямовану на обмеження експорту іранської нафти. США прагнуть зменшити валютні надходження Ірану та примусити його повернутися до переговорного процесу.

«У мене є весь час світу, а в Ірану – ні – час спливає!» – заявив Трамп у дописі в соціальній мережі Truth Social.

Прихильники жорсткої політики вважають, що такі дії можуть призвести до фактичної зупинки нафтовидобутку в Ірані приблизно за два тижні. Водночас аналітики JPMorgan оцінюють, що для досягнення подібного результату може знадобитися близько місяця.

Після старту операції частина суден, пов’язаних з Іраном, скоригувала маршрути і відмовилася від проходу через Ормузьку протоку. Разом із тим окремі танкери продовжують рух, що дає Тегерану можливість певний час зберігати експортні потоки.

Раніше стало відомо, що США та Іран повернулися до переговорного процесу в Пакистані після паузи, яка не дала результатів. Новий раунд консультацій має відбутися в Ісламабаді за участю посередників.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі прибув до столиці Пакистану разом із невеликою делегацією. За даними джерел у пакистанському уряді, американська група з логістики та безпеки вже перебуває в Ісламабаді, що свідчить про підготовку до переговорів.