Трамп підняв ставки. США різко посилили тиск на Іран: що сталося

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Трамп наказав відкривати вогонь у Ормузькій протоці по суднах Ірану
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

ВМС отримали наказ відкривати вогонь у протоці, Вашингтон фактично запустив морську блокаду

США істотно наростили тиск на Іран, посиливши військову присутність і встановивши жорсткі правила контролю в районі Ормузької протоки. Президент Дональд Трамп доручив Військово-морським силам відкривати вогонь по будь-яких суднах, які можуть бути причетні до мінування акваторії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Таке рішення стало реакцією на інцидент із двома нафтовими супертанкерами, які намагалися обійти обмеження щодо руху до іранських портів і з них. У Вашингтоні вважають, що подібні дії можуть бути елементом стратегії Тегерана для обходу санкційного тиску.

Ці заходи вписуються у ширшу лінію Білого дому, спрямовану на обмеження експорту іранської нафти. США прагнуть зменшити валютні надходження Ірану та примусити його повернутися до переговорного процесу.

«У мене є весь час світу, а в Ірану – ні – час спливає!» – заявив Трамп у дописі в соціальній мережі Truth Social.

Прихильники жорсткої політики вважають, що такі дії можуть призвести до фактичної зупинки нафтовидобутку в Ірані приблизно за два тижні. Водночас аналітики JPMorgan оцінюють, що для досягнення подібного результату може знадобитися близько місяця.

Після старту операції частина суден, пов’язаних з Іраном, скоригувала маршрути і відмовилася від проходу через Ормузьку протоку. Разом із тим окремі танкери продовжують рух, що дає Тегерану можливість певний час зберігати експортні потоки.

Раніше стало відомо, що США та Іран повернулися до переговорного процесу в Пакистані після паузи, яка не дала результатів. Новий раунд консультацій має відбутися в Ісламабаді за участю посередників. 

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі прибув до столиці Пакистану разом із невеликою делегацією. За даними джерел у пакистанському уряді, американська група з логістики та безпеки вже перебуває в Ісламабаді, що свідчить про підготовку до переговорів.

Безпекова домовленість: Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії
Трамп підняв ставки. США різко посилили тиск на Іран: що сталося
Туск прокоментував саміт ЄС жартом про Орбана і росіян
Трамп створив ризики для ЄС. Глава Євроради закликав змінити підхід до США
Сенат США узявся за адміністрацію Трампа. Ухвалено резонансне рішення
США та Іран відновили переговори у Пакистані

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

