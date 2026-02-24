Зеленський вперше показав бункер на Банковій (фото, відео)

Український лідер каже, що попри постійне перебування в захисній споруді, він не припиняв виконувати свої обов'язки безпосередньо в Офісі президента

Глава держави показав місце, де фактично жив у перші роки повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський показав бункер в Офісі президента, де він фактично жив у перші роки повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави.

Очільник України розповів, що саме в маленькій кімнаті в бункері на Банковій відбулися перші розмови з лідерами світу на початку великої війни.

«Я тут говорив із президентом Байденом і саме тут почув: «Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну. Ми готові в цьому допомогти». І я тут відповів, що мені потрібна зброя, а не таксі. І не тому, що ми всі такі безстрашні чи такі сталеві. Ми всі – живі люди, і в той день усім нам, усім українцям, було і страшно, і боляче, і в багатьох був шок, і багато хто не знав, що сказати, але на якомусь… на якомусь невидимому рівні всі ми знали, що іншої України в нас немає. Це наш дім, і всі ми розуміли, що треба робити», – каже він.

Глава держави наголосив, що багато рішень було ухвалено саме в бункері. За словами Зеленського, зараз приміщення порожнє, однак на початку великої війни тут були сотні людей.

Український лідер повідомив, що працював в маленькій кімнаті в бункері, а потім підіймався наверх та звертався до нації. «Тут була наша команда, уряд, щоденні наради з військовими, дзвінки, пошук рішень – усе необхідне для того, аби Україна вистояла. Треба було доставляти зброю. Доставляли ліки, доставляли їжу в заблоковані ворогом міста. Аби було життя, за яке Україна так відчайдушно бореться», – пригадав президент.

Зеленський зазначив, що у бункері було багато всього та по-різному. «І, чесно кажучи, ну, бувало по-різному, і тут звучала і офіційна мова, і нелітературна, бо кожен пакет допомоги, кожні санкції проти Росії, кожну партію зброї – усе це треба було реально… реально вигризати. Вигризати віру в Україну. Зробити так, аби світ включився», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський:



Сьогодні рівно чотири роки, як Путін бере Київ за три дні. І це багато говорить про наш спротив, про те, як бореться Україна весь цей час. За цими словами – мільйони наших людей, велика сміливість, важка робота, витримка і великий шлях,… pic.twitter.com/aLjNwGpsKk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 24, 2026

Як відомо, президент України Володимир Зеленський у перші два роки повномасштабної війни фактично жив у бункері. Зараз же спускається туди під час нічних повітряних тривог.

Глава держави зазначив, що попри постійне перебування в захисній споруді, він не припиняв виконувати свої обов'язки безпосередньо в Офісі президента. За його словами, такий режим був необхідним заходом безпеки протягом тривалого часу. Наразі формат роботи дещо змінився. На сьогодні, за словами Зеленського, він спускається в бункер переважно під час нічних повітряних тривог.

Крім того, президент України розповів, що за час повномасштабної війни жодного разу не ходив в кафе чи кіно. За його словами, у нього немає часу, аби навіть провести день із сімʼєю.