Президент присвоїв Стефанчуку дипломатичний ранг посла
Зеленський ухвалив указ №831/2026
Сьогодні, 25 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння дипломатичних рангів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №831/2026.
Згідно з документом, голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку присвоєно дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.
Також Зеленський присвоїв директору Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ» Ігорю Осташу дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу.
До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що кандидатура на посаду нового посла України у США вже є. «Кандидатура є. У посольство в Сполучених Штатах Америки потрібна досвідчена людина. Це дуже важливо», – сказав глава України.
Зеленський зазначив, що з огляду на виборчий процес у США Україні потрібен комунікатор, який допомагатиме зберігати увагу до України.
Коментарі — 0