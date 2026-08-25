Президент присвоїв Стефанчуку дипломатичний ранг посла

Зеленський ухвалив указ №831/2026

Сьогодні, 25 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння дипломатичних рангів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №831/2026.

Згідно з документом, голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку присвоєно дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.

Також Зеленський присвоїв директору Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ» Ігорю Осташу дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу.

Дипломатичний ранг – це спеціальне звання, яке присвоюється державним службовцям. В Україні встановлюються такі дипломатичні ранги: надзвичайний і повноважний посол; надзвичайний і повноважний посланник першого класу; надзвичайний і повноважний посланник другого класу; радник першого класу; радник другого класу; перший секретар першого класу; перший секретар другого класу; другий секретар першого класу; другий секретар другого класу; третій секретар; аташе.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що кандидатура на посаду нового посла України у США вже є. «Кандидатура є. У посольство в Сполучених Штатах Америки потрібна досвідчена людина. Це дуже важливо», – сказав глава України.

Зеленський зазначив, що з огляду на виборчий процес у США Україні потрібен комунікатор, який допомагатиме зберігати увагу до України.