Візит Зеленського до Британії, засідання Радбезу ООН. Головне за 27 липня 2026

Дайджест новин 27 липня 2026 року

Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання через нову хвилю російських атак на Україну. Зеленський прибув до Великої Британії. Також Путін вдруге від початку літа підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ.

«Главком» склав добірку головних подій 27 липня.

Екстрене засідання Радбезу ООН

У Радбезі ООН пролунала тривожна заява про нову тактику Росії фото: скриншот з відео

Рада Безпеки ООН 27 липня провела екстрене засідання через нову хвилю російських атак на Україну. Головною темою стали удари по чорноморських портах, цивільних суднах і зерновій інфраструктурі, які, за оцінкою Організації Об'єднаних Націй, вже становлять загрозу не лише для України, а й для глобальної продовольчої безпеки.

Візит Зеленського до Великої Британії

Енді Бернем та Володимир Зеленський провели зустріч фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Він наголосив, що за роки повномасштабної війни Україна та Велика Британія побудували найміцніші відносини за всю історію співпраці країнами.

Зеленський та премʼєр-міністр Великої Британії Енді Бернем провели першу зустріч на військово-морській базі у Портсмуті. Бернем заявив про підтримку України. «Я можу вас запевнити й запевнити всіх українців: підтримка України залишається незмінною», – сказав він.

Зокрема, під час візиту на військово-морську базу Портсмут президент Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Британії Енді Бернемом піднялися на палубу протимінного корабля «Черкаси».

Румунія викликала російського посла

Дипломату продемонстрували уламки одного з безпілотників фото: МЗС Румунії/Facebook

Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла через неодноразові порушення повітряного простору країни російськими БпЛА. Російському дипломату були продемонстровані уламки дрона, знищеного на території Румунії. Розслідування, проведені прокуратурою, офіційно підтвердили, що ці компоненти мають російське походження.

Путін вдруге за літо наростив чисельність армії

Кремль збільшив чисельність армії ще на 25 тисяч військових фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін вдруге від початку літа підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відтепер російська армія налічуватиме ще на 25 тисяч військовослужбовців більше.

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