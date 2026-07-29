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Зеленський попередив про можливий масований удар цієї ночі

glavcom.ua
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Зеленський попередив про можливий масований удар цієї ночі
За словами президента, росіяни ще кілька діб тому розпочали підготовку до масованого удару
фото: Офіс президента України

Командувач Повітряних сил доповів про підготовку росіян до атаки кілька діб тому

Президент Володимир Зеленський попередив, що цієї ночі існує висока вірогідність масованого удару Росії по Україні. Про це він написав у Telegram з посиланням на доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка, повідомляє «Главком».

Що відомо про загрозу

За словами президента, росіяни ще кілька діб тому розпочали підготовку до масованого удару, і саме цієї ночі імовірність його здійснення є високою.

«Важливо, щоб наші партнери повністю розуміли, що відбувається і що від їхньої готовності чи неготовності допомагати ракетами для ППО прямо залежить захист життів людей», – наголосив Зеленський.

Звернення до партнерів

Президент окремо звернувся до союзників, які мають ракети для комплексів Patriot. Насамперед це стосується Сполучених Штатів та інших партнерів, здатних підтримати українську протиповітряну оборону.

«Передусім це стосується Сполучених Штатів і тих партнерів, які мають ракети для «петріотів» і можуть ними підтримати наш захист. Кожен із партнерів знає, що необхідно, і точно розуміє наслідки зволікання», – зазначив глава держави.

Зеленський закликав українців у всіх регіонах країни зважати на сигнали повітряної тривоги та берегти себе.

Нагадаємо, 24 липня Зеленський вже попереджав про можливий масований удар впродовж 48 годин з посиланням на дані розвідки. А раніше, після атаки 11 липня, президент закликав партнерів прискорити передачу засобів ППО. Додамо, що вчора Зеленський перебував у Вашингтоні, де пояснив американським сенаторам, що головна проблема українського захисту неба – саме протиракетні системи та засоби боротьби з балістикою. За його словами, дронами й засобами РЕБ Україна вже забезпечена, а найбільше потребує саме перехоплювачів для балістичних ракет. 

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Теги: ракетна атака росіяни Офіс президента президент Telegram Володимир Зеленський

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