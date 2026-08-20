Мобілізація в Україні. Зеленський поставив Хмарі конкретне завдання

Президент зажадав реальних рішень щодо мобілізації, контрактів і ротацій та закликав змінити підхід до організаційних питань у військах

Президент України Володимир Зеленський поставив новому міністру оборони Євгенію Хмарі завдання напрацювати реальні рішення у питаннях мобілізації, контрактів та ротацій військовослужбовців. Глава держави також наголосив на необхідності більш людяного і системного підходу до вирішення організаційних питань у військах. Про це повідомляє «Главком».

ППО та антибалістика перед зимою

Зеленський озвучив завдання під час виступу після призначення Хмари міністром оборони України. Президент наголосив, що очікує системної взаємодії Міністерства оборони та Збройних сил на цьому напрямку.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Усе, що стосується мобілізації та контрактів, усе, що стосується ротацій, – потрібні реальні рішення, реальні пропозиції. Я очікую системної спільної роботи на цьому напрямку. Та більш людяного й системного підходу до вирішення організаційних питань у військах», – заявив Зеленський.

Президент не уточнив, які саме зміни у питаннях мобілізації, контрактів та ротацій має запропонувати нове керівництво Міністерства оборони.

Водночас це стало одним із низки завдань, які Зеленський поставив Хмарі після його призначення. Глава держави наголосив, що Міністерство оборони та Сили оборони і безпеки мають працювати злагоджено та швидко реагувати на зміни у війні.

За словами Зеленського, сучасна війна змінюється швидше, ніж будь-коли раніше, тому українські оборонні рішення та розробки мають розвиватися ще швидше. «Війна зараз змінюється швидше, ніж у будь-який час раніше», – наголосив президент.

Окремим пріоритетом для нового міністра Зеленський назвав протиповітряну оборону та антибалістику, особливо напередодні зимового періоду. Президент також доручив провести аудит усіх домовленостей із міжнародними партнерами та встановити, які з них уже виконані, а які досі очікують реалізації.

«Я розраховую, що Міністерство оборони й наші Сили оборони та безпеки будуть працювати злагоджено. Важливо провести аудит усіх домовленостей із нашими партнерами. Що реалізовано та що досі очікує реалізації. ППО й антибалістика – це ключовий пріоритет, і особливо перед зимою», – заявив глава держави.

Далекобійних операцій має стати більше

Ще одним напрямком роботи нового міністра стануть українські далекобійні операції проти Росії. Зеленський нагадав, що Хмара має досвід відповідної роботи у Службі безпеки України.

«Євгеній Хмара має великий досвід в операціях наших дипстрайків – ще з СБУ. Розраховую, що операцій буде більше, і впевнений, що Євгеній буде й надалі особисто займатися цим питанням», – сказав президент.

Гроші на оборону

Зеленський також розповів про фінансове забезпечення оборонного сектору. Президент констатував, що ведення війни стало дорожчим, потреби України збільшилися, а дефіцит ресурсів зріс.

«Ви всі знаєте деталі щодо одного з найбільших викликів, які у нас вже є. Це кошти. Це дійсно дуже серйозний виклик. Є зараз, є зараз передусім в секторі оборони України.

І треба знайти необхідний ресурс. І я вважаю, що це найбільший виклик, який у нас був. Подорожчала війна, і це факт.

Ресурсу треба більше, дефіцит більший. Використовує ворог більше інструментів проти нас. І нам треба не тільки захищатися, а більше активно діяти. На все це потрібен ресурс», – заявив президент.

Зеленський зазначив, що фінансове забезпечення оборони має стати спільним завданням для держави. Водночас він не став публічно розкривати деталі щодо необхідних сум.

Окремо президент наголосив, що для вирішення проблеми з ресурсами Україна має обмежений проміжок часу. «У нас є чотири місяці, і нам в ці чотири місяці треба бути точно не слабшими за ворога. Це серйозна спільна робота всіх держави, парламентарів, тому що частина цього дефіциту фінансів точно закривається парламентарними рішеннями, позитивними голосуваннями. І там великий об'єм», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. Відповідне рішення парламент ухвалив у середу, 19 серпня.