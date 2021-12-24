«Ще є можливість зупинитися». Яценюк дав пораду Зеленському

Арсеній Яценюк став на захист Петра Порошенка

«Спроба арешту Порошенка буде мати для Зеленського непоправні наслідки», – вважає політик

Спроба арешту п'ятого президента, лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка буде мати для президента Володимира Зеленського непоправні наслідки. Крім того, наслідки будуть і для суддів, які розглядатимуть запобіжний захід. Таку заяву зробив колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, коментуючи політичні переслідування Петра Порошенка.

«Спроба арешту Порошенка буде мати для Зеленського непоправні наслідки. Можна запитати в Януковича. Суддям, які будуть розглядати цей запобіжний захід, добре відома доля особи з прізвищем Кірєєв. Ще є можливість зупинитись. Замість розбрату і політичних переслідувань закликаю владу провести відкриту розмову з опозицією та громадянським суспільством про те, як об’єднати і захистити державу перед загрозою наступу Росії», – написав Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк підтримав Петра Порошенка

Також сьогодні мер Києва Віталій Кличко підтримав Порошенка. Він підкреслив, що дії проти п'ятого президента негативно впливають на імідж України.

Раніше «Главкому» стало відомо, що в Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенку.

Наразі Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Європі. Він обіцяв повернутися в Україну у середині січня.

До слова, 23 грудня нардепи подали правоохоронцям заяву про «держзраду» Зеленського. Також адвокати Порошенка прибули до ДБР для «діалогу з опонентами».

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.

21 грудня Порошенко розповів про «вітання» з Банкової та назвав терміни повернення в Україну.

Тим часом CША відреагували на звинувачення проти Порошенка. Також посол Британії застерегла Зеленського від вибіркового правосуддя.

Президент Володимир Зеленський вважає, що оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку не вплине на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.



