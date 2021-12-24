Єрмак розповів про свої президентські амбіції

Аандрій Єрмак запевняє, що не хоче бути президентом

«Прийшов із Зеленським і піду з ним», – каже Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє про відсутність у нього президентських амбіцій та наміри залишити посаду із завершенням каденції чинного президента Володимира Зеленського.

В інтерв'ю виданню «Фокус», оприлюдненому в п'ятницю, на запитання, чи є у нього президентські амбіції, Єрмак відповів: «Ні. Я вважаю, що у нас наразі найкращий президент за весь час».

«Я завжди повторював, що прийшов з ним і піду з ним», – додав він.

За словами голови Офісу президента, Зеленський «залишився порядною, чесною людиною», при цьому за час президентства «став суворішим, бо щодня чути про себе потоки бруду – це непросто».

«За короткий час йому довелося стати фахівцем у багатьох сферах, і, повірте, ті, хто каже, що його тримають у теплій ванні, його не знають або на щось сильно ображені. Він сам завжди приймає рішення і в будь-якому питанні докопується до істини», - розповів Єрмак.

Також відомо, що Єрмак цього тижня проведе переговори з представником Путіна. Крім того, Єрмак назвав умову для розмови Зеленського з Путіним.

Раніше психолог розповів, чому Єрмак ідеально підходить Зеленському.

26 листопада під час пресмарафону президент Зеленський розповів, чому так тримається за Єрмака.

Додамо, у ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Зеленський та Єрмак для святкування використали гелікоптери рятувальників як таксі. Натомість глава МВС каже, що використання гелікоптерів посадовцями – це «звичайна практика».

Раніше стало відомо, що Єрмак відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті.

До слова, 21 листопада активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському щодо Єрмака.

Як відомо, колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака. Ця інформація збурила українське суспільство.

Раніше однокурсник Путіна назвав Єрмака агентом російських спецслужб.