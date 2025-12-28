Головна Країна Політика
Зеленський прибув до Маямі на зустріч із Трампом

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться о 20:00 за київським часом
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться о 20:00 за київським часом
Переговори пройдуть у приватній резиденції президента США в Мар-а-Лаго

 

Президент України Володимир Зеленський уже прибув до Маямі. Офіс президента поширив кадри, як глава держави сходить із літака, повідомляє «Главком».

Відомо, що зустріч Зеленського і Трампа відбудеться о 20:00 за київським часом.

Переговори пройдуть у приватній резиденції президента США в Мар-а-Лаго. Напередодні стало відомо, що переговори перенесли на дві години раніше від початкового плану. Хоча офіційної причини зміни часу не називають, такі коригування графіка є звичною практикою під час візитів високого рівня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський уже прибув до США. Очікується, що зустріч лідерів відбудеться у резиденції Трампа. Головними темами обговорення стануть подальша військова підтримка України, посилення дипломатичних позицій Києва та бачення шляхів до встановлення справедливого миру.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді. Головними темами стануть гарантії безпеки, доля окупованих територій та ситуація на Запорізькій АЕС. 

Зеленський наголосив, що Україна має чіткі позиції, які не підлягають обговоренню. Головною «червоною лінією» залишається юридичне визнання окупованих територій російськими.

У свою чергу президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо майбутніх переговорів із Володимиром Зеленським, які мають відбутися цієї неділі у Мар-а-Лаго. В інтерв’ю New York Post американський лідер заявив, що бачить хороші шанси на досягнення домовленості про припинення війни.

За словами Трампа, і Україна, і Росія наразі виявляють зацікавленість у врегулюванні конфлікту, хоча їхні підходи суттєво відрізняються. Президент США зауважив, що головною проблемою залишається розсинхронізація сторін: «Кожного разу, коли одна сторона готова, інша – ні».

До слова, майже за рік ситуація на дипломатичній арені суттєво трансформувалася: якщо раніше Дональд Трамп заявляв про відсутність «козирів» у Києва, то зараз сторони готуються обговорювати не капітуляцію, а конструктивний план із 20 пунктів. Як пише кореспондент The Telegraph Джо Барнс, Україна має реальні шанси вибороти вигідні умови миру під час зустрічі лідерів у Флориді 28 грудня.

