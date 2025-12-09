Президент: Україна почала застосовувати балістичні ракети «Сапсан»

Зеленський: «Україна на сьогодні вже застосовує «Нептуни», «Довгі Нептуни», «Паляницю», «Фламінго» та «Сапсан»

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна почала використовувати власні балістичні ракети «Сапсан». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

«Скажу відверто: Україна на сьогодні вже застосовує «Нептуни», «Довгі Нептуни», «Паляницю», «Фламінго» та «Сапсан». Відповім на це питання поки риторично, узагальнено, бо не хочеться, щоби ворог знав всі прецеденти й всі деталі», – сказав він.

Глава держави натякнув на те, що є випадки, коли Україна застосовує «Сапсани», а росіяни думають, що удари було здійснено крилатими ракетами «Нептун». «Нептуни» дійсно гарно працюють. І є багато моментів, коли наш ворог вважає, що було застосування «Нептунів». І нехай так і продовжує вважати», – додав президент.

Раніше повідомлялося, що Україна досягла значного прогресу у створенні власної балістичної ракети з дальністю ураження до 700 км. Про це повідомили перший віцепрезидент Національної академії наук Володимир Горбулін та директор Центру досліджень армії Валентин Бадрак.

Ракета розроблялася в рамках відновленого проєкту оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан». Цей проєкт був заморожений у 2013 році через брак фінансування, але після початку повномасштабного вторгнення Росії його відновили та забезпечили необхідним фінансуванням.

Нагадаємо, у середині травня Україна провела надзвичайно успішні випробування нової балістичної ракети для Збройних сил України. Ракета подолала майже 300 км і знищила російський командний пункт, що свідчить про її бойове використання.