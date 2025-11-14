Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Готуємо спеціальні рішення». Зеленський провів Ставку щодо захисту прикордонних областей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Готуємо спеціальні рішення». Зеленський провів Ставку щодо захисту прикордонних областей
Президент каже, що окупанти тренують операторів дронів, вбиваючи українців на вулицях
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент: «Потрібно більше захисту і більше активних наших операцій»

Президент Володимир Зеленський повідомив, що рішення для захисту від російських дронів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей вже готуються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

«Ми готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист саме в цих областях і завдати більших втрат окупанту, і передусім тим російським підрозділам, які знущаються з наших міст, які знущаються з наших людей в Нікополі, у Херсоні, в інших наших містах, до яких їм легше дотягнутись. Вони влаштовують фактично сафарі на людей та навчають операторів дронів за рахунок вбивств українців на вулицях, на дорогах. Потрібно більше захисту і більше активних наших операцій», – сказав він.

За словами президента, Сили безпілотних систем ЗСУ, зокрема, «Птахи Мадяра» «будуть залучені значно більше й отримають більше ресурсу».

«Вже є розширений функціонал для військових – у різних бригадах про це ми говорили. І вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами (НРК) і також за інші використання НРК бойовими підрозділами. Рішення – воно підготовлене. Повністю забезпечуємо і пряме фінансування бригадам на їхні потреби: на дрони, на закупівлю комплектуючих», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, 13 листопада російська терористична армія атакувала Запорізький район. Через удар російського безпілотника загинуло подружжя.

До слова, ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський окупанти обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
Президенту потрібна довіра суспільства, і він може її повернути
12 листопада, 12:30
ЗСУ відбили чотири села на межі з Дніпропетровщиною
«Відбили чотири села на межі з Дніпропетровщиною». Президент повідомив останні новини з фронту
20 жовтня, 10:00
Зеленський і Крістерссон підписали лист про наміри між Україною та Королівством Швеція щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей
Зустріч Зеленського з прем'єром Швеції, атака на Харків. Головне за 22 жовтня
22 жовтня, 21:10
Зустріч Трампа, Зеленського та Венса у Овальному кабінеті Білого дому, 28 лютого 2025 року
Венс визнав, що суперечка з Зеленським у Білому домі принесла йому популярність
30 жовтня, 03:57
Литва запропонувала Україні зимову газову допомогу
Литва готова допомогти Україні з газом взимку – Зеленський
5 листопада, 19:01
Президент повідомив про перезавантаження керівництва «Енергоатома»
Президент повідомив про перезавантаження керівництва «Енергоатома»
12 листопада, 16:04
Керівник ГУР доповів президенту про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України
Буданов розповів Зеленському про плани Росії на перше півріччя 2026 року
12 листопада, 17:31
Зеленський заявляв, що ні Галущенко, ні Гринчук не можуть залишатися на своїх посадах
Зеленський змінив склад РНБО після скандалу з «Енергоатомом»
Сьогодні, 15:26
Антон Птушкін раніше був ведучим популярного тревел-шоу «Орел і Решка»
Зеленський нагородив орденом відомого блогера
8 листопада, 21:36

Політика

«Готуємо спеціальні рішення». Зеленський провів Ставку щодо захисту прикордонних областей
«Готуємо спеціальні рішення». Зеленський провів Ставку щодо захисту прикордонних областей
Заборона заброньованим виїжджати за кордон: у Раді зареєстровано законопроєкт
Заборона заброньованим виїжджати за кордон: у Раді зареєстровано законопроєкт
Шмигаль оголосив дату нового засідання «Рамштайну»
Шмигаль оголосив дату нового засідання «Рамштайну»
Зеленський відзначив воїнів званням Героя України
Зеленський відзначив воїнів званням Героя України
Україна першою у світі захищатиме цивільну інфраструктуру «Стіною дронів»: деталі
Україна першою у світі захищатиме цивільну інфраструктуру «Стіною дронів»: деталі
Парламентський комітет підтримав звільнення очільниці Міненерго
Парламентський комітет підтримав звільнення очільниці Міненерго

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua