«Готуємо спеціальні рішення». Зеленський провів Ставку щодо захисту прикордонних областей
Президент: «Потрібно більше захисту і більше активних наших операцій»
Президент Володимир Зеленський повідомив, що рішення для захисту від російських дронів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей вже готуються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.
«Ми готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист саме в цих областях і завдати більших втрат окупанту, і передусім тим російським підрозділам, які знущаються з наших міст, які знущаються з наших людей в Нікополі, у Херсоні, в інших наших містах, до яких їм легше дотягнутись. Вони влаштовують фактично сафарі на людей та навчають операторів дронів за рахунок вбивств українців на вулицях, на дорогах. Потрібно більше захисту і більше активних наших операцій», – сказав він.
За словами президента, Сили безпілотних систем ЗСУ, зокрема, «Птахи Мадяра» «будуть залучені значно більше й отримають більше ресурсу».
«Вже є розширений функціонал для військових – у різних бригадах про це ми говорили. І вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами (НРК) і також за інші використання НРК бойовими підрозділами. Рішення – воно підготовлене. Повністю забезпечуємо і пряме фінансування бригадам на їхні потреби: на дрони, на закупівлю комплектуючих», – розповів Зеленський.
Нагадаємо, 13 листопада російська терористична армія атакувала Запорізький район. Через удар російського безпілотника загинуло подружжя.
До слова, ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей.
