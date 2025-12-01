Головна Країна Політика
Зеленський розповів деталі про кількагодинну розмову з Макроном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський розповів деталі про кількагодинну розмову з Макроном
За словами глави держави, від кожного лідера залежить результат перемовин про закінчення війни
фото: Офіс президента

Український президент: «Війна повинна закінчитись якнайшвидше»

Президент України Володимир Зеленський провів переговорив з французьким лідером Емманюелем Макроном. Ключова тема зустрічі – мирні перемовини та гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника держави.

«Кілька годин говорили з Емманюелем. Дуже багато деталей встигли оцінити. Найбільше уваги – перемовинам заради закінчення війни, гарантіям безпеки. Мир повинен стати дійсно надійним», – каже він.

Глава держави наголосив, що російсько-українська війна повинна закінчитись якнайшвидше. «Від активності кожного лідера зараз багато залежить. Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також. Дякую!» – додав український президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Франції.

Раніше анонсувалося, що президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською мають здійснити перший офіційний візит до Ірландії. Очікується, що подружжя Зеленських прибуде у Дублін вже 2 грудня.

До слова, президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон підписали угоду про довгострокове укріплення обороноздатності України. Емманюель Макрон заявив, що мета угоди – «залучити французьку оборонну промисловість на службу захисту України» та забезпечити необхідні системи для протидії російській агресії.

