Зустріч Зеленського та Ердогана, рятувальні роботи у Тернополі. Головне за 19 листопада

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зустріч Зеленського та Ердогана, рятувальні роботи у Тернополі. Головне за 19 листопада
Зеленський подякував Ердогану за допомогу
фото: Офіс президента

Зеленський назвав переговори з Ердоганом продуктивним та змістовними

Зеленський зустрівся з Ердоганом, за Чернишова внесено заставу, рятувально-пошукові роботи на місці російського удару у Тернополі. «Главком» склав добірку новин 19 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський зустрівся з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він назвав ці переговори продуктивним та змістовними.

«Говорили про подальшу оборонну співпрацю – про спільні виробничі проєкти та координацію для більш ефективного захисту життя. Також обговорили ситуацію в дипломатії, стараємося зробити так, щоб уся активність була спрямована на достойний мир і гарантовану безпеку. Ми з Туреччиною однаково це бачимо: мир і безпека мають бути гарантованими. Будемо й надалі тісно координуватися та працювати з усіма партнерами», – йдеться у повідомленні президента.

За Чернишова внесено заставу

Сьогодні, 19 листопада, за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова внесли 51 млн грн застави, він має вийти з СІЗО найближчим часом. 

Рятувально-пошукові роботи на місці російського удару у Тернополі

Російська Федерація атакувала у ніч проти 19 листопада ракетами Тернопіль. Станом на 20:30 відомо про загибель 26 осіб, серед яких троє дітей. Травмовані 93 людини, у тому числі 18 дітей.

Безперервно проводяться аварійно-рятувальні роботи на об'єктах, які зазнали руйнувань під час ранкової атаки ворога. У нічний період робота не припинятиметься: усі підрозділи продовжуватимуть розбирати завали та надавати допомогу постраждалим. Поліцейські стежитимуть за охороною громадського порядку та недопущенням фактів мародерства.

Світлану Гринчук звільнено з посади міністерки енергетики

Верховна Рада України підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів.

Кабінет міністрів призначив Артема Некрасова виконуючим обовʼязків міністра енергетики України.

Рада звільнила Германа Галущенка з посади міністра юстиції

Верховна Рада України підтримала відставку міністра юстиції Германа Галущенка. За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати.

Водночас Кабінет міністрів України призначив Людмилу Сугак виконуючою обовʼязків міністра юстиції України.

