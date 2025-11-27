Ексочільник Польщі Дуда отримав першу президентську пенсію і назвав її суму

У Польщі ексочільники держави мають право не лише на пенсійні виплати, а й на службовий автомобіль та охорону

Колишній президент Польщі Анджей Дуда, каденція якого завершилася у серпні 2025 року, отримав свою першу пенсію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ексглави Польщі.

У Польщі колишнім президентам гарантується довічна президентська пенсія після завершення каденції. Згідно з дописом Дуди, на його рахунок прийшла виплата в розмірі 9 349 злотих – це більше ніж 2,2 тис. євро або 100 тис. грн.

Експрезидент Польщі показав квитанцію першої пенсії фото: Анджей Дуда

Як відомо, базова зарплата чинного президента становить близько 18 тис. злотих на місяць. Після завершення правління вони отримують 75% цієї суми як пенсію. Окрім самої пенсії, колишні президенти мають право на державну охорону, службовий автомобіль та інші гарантії безпеки.

Нагадаємо, Анджей Дуда, який залишив посаду президента у серпні 2025 року, став членом наглядової ради фінтех-компанії Zen.com. Вона була заснована у 2018 році Давидом Рожеком, співзасновником G2A, що базується у Литві. Компанія позиціює себе як Zero Effort Non-bank – платформу для швидких онлайн-платежів і багатовалютних операцій. Фінтех має ліцензію у Литві, співпрацює з Aion Bank і працює у 28 країнах ЄС.

Раніше повідомлялося, що Анджей Дуда обрав новий вид діяльності. Він став автором і ведучим програми на YouTube-каналі Kanał Zero.